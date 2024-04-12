花蓮地震造成吊索鬆脫 新北新月橋展開3階段檢測
受花蓮地震影響，新北市新月橋吊索鬆脫，新北市政府高灘地工程管理處今天說，3日封閉橋禁止行人、腳踏車通行，已封閉9天陸續進行3階段檢測，將視安全結果評估開放。
新北市高灘處發布新聞稿，4月9日到4月12日進行第1階段檢測，用專業儀器對吊索辦理索力檢查；4月13日到4月15日進行第2階段，由專業顧問公司依量測的索力數據建模計算、擬定鷹架搭設計畫。
高灘處說，4月16日邀請技師專家協助審查，確保搭架計畫安全，之後進行第3階段，在橋下搭設鷹架，開蓋檢查吊索狀況，搭架含吊索檢查時間預計1個半月，封閉時間預計至少2個月。
高灘處養護工程科科長林東立告訴中央社記者，將會同專家檢查並確認新月橋的安全，在安全無虞之下有條件開放通行，但要視檢測結果評估才會開放，一切以安全為優先。
高灘處說，新月橋在檢查及修復期間，民眾可透過新海橋、浮洲橋、新北大橋等上下游橋梁的自行車牽引道通過大漢溪。
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