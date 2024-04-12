快訊

國三生割喉案2少年移送檢方 「乾哥、乾妹」皆依殺人罪聲押禁見

傳駐日代表謝長廷任司法院長 王鴻薇：難道要逼死法官嗎？

統神失言淚訴「被人格性毀滅」暫關YT！再增第12家廠商封殺：應承擔社會責任

花蓮地震造成吊索鬆脫 新北新月橋展開3階段檢測

中央社／ 新北12日電

受花蓮地震影響，新北市新月橋吊索鬆脫，新北市政府高灘地工程管理處今天說，3日封閉橋禁止行人、腳踏車通行，已封閉9天陸續進行3階段檢測，將視安全結果評估開放。

新北市高灘處發布新聞稿，4月9日到4月12日進行第1階段檢測，用專業儀器對吊索辦理索力檢查；4月13日到4月15日進行第2階段，由專業顧問公司依量測的索力數據建模計算、擬定鷹架搭設計畫。

高灘處說，4月16日邀請技師專家協助審查，確保搭架計畫安全，之後進行第3階段，在橋下搭設鷹架，開蓋檢查吊索狀況，搭架含吊索檢查時間預計1個半月，封閉時間預計至少2個月。

高灘處養護工程科科長林東立告訴中央社記者，將會同專家檢查並確認新月橋的安全，在安全無虞之下有條件開放通行，但要視檢測結果評估才會開放，一切以安全為優先。

高灘處說，新月橋在檢查及修復期間，民眾可透過新海橋、浮洲橋、新北大橋等上下游橋梁的自行車牽引道通過大漢溪。

地震 新北 自行車

延伸閱讀

台南又見大樓開挖造成民宅傾斜 民代疑花蓮地震後加劇

地震去不了山區...家族露營改在阿嬤家三合院 儀式感滿滿

上午8時54分東部海域規模4.3地震 花蓮最大震度3級

上午8時29分花蓮近海規模4.2地震 最大震度3級

相關新聞

花蓮地震造成吊索鬆脫 新北新月橋展開3階段檢測

受花蓮地震影響，新北市新月橋吊索鬆脫，新北市政府高灘地工程管理處今天說，3日封閉橋禁止行人、腳踏車通行，已封閉9天陸續進...

新北路面凹陷修一周？民怒「選後市政走下坡」公所：已排定15日刨鋪

本月8日新北市新莊富國路有民眾發現路面塌陷影響行車安全，將畫面貼上臉書質疑「這是什麼鬼工程，才鋪好多久而已」新莊公所留言...

北市溪山里居民上吐下瀉因沒自來水？議員要為「陽明山請命」

台北市士林區溪山里居民喝水後上吐下瀉，因當地無自來水管，居民飲用自設管線水源，議員今在議會紛紛為陽明山居民請命，希望能盡...

台中路邊停車人工和智慧化雙管齊下 月票不怕忘記繳費

台中停車採智慧化與開紙本收費單，雙管齊下，去年起推出汽機車月票無紙化，更方便。交通局表示，絕大多數人擁有手機，為了環保、...

0403強震斷網千餘筆 蔣萬安不排除解除母約

台北市長蔣萬安上午到市議會專案報告台智光案並答詢，台北市議員林延鳳質詢時指出，4月3日地震發生當天，由台智光承作的北市警...

0403地震北市警斷網1398筆 蔣萬安：不排除解母約

台北市長蔣萬安上午赴市議會專案報告台智光案並答詢。台北市議員林延鳳質詢時指出，0403地震發生當天，由台智光承作的北市警...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。