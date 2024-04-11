孔子竟在學校後門外面罰站？據稱有特殊考量

路過板橋國小後門，可以看到一位老人孤獨站在門外，像是一位無家可歸的可憐老人家，但這其實是塑像，看到旁邊還有一塊「尊師重道」的石碑，提醒各界這位在學校後門外罰站的孤獨老人，居然是「至聖先師」孔子！

板橋國小把孔子塑像放在後門外面，其實已經有一段時間，還佈置成一個小小的花園。據了解，板橋國小的孔子塑像，本來是在文化路正門裡面，後來學校因為要在正門入口，放置藝術家何恆雄鋼塑藝術作品「源」及「三拱門」，所以移動原本放在這裡的孔子塑像，而且移到後門的外面。

據了解，板橋國小的正門是位於車流量超大的文化路旁，家長接送的空間不大，反而是位於公館街的後門比較有寬敞空間，多數學生及接送的家長都是利用這個門進出，所以才決定把孔子塑像移置到這裡，像是有教無類的孔子在親自歡迎學子，在這裡也能跟學生以及家長有更多「面對面」的機會。

雖然板橋國小的這項安排有其原因，但是因為現場沒有充分的說明文字，難免會讓路過的民眾以為「至聖先師」孔子在現代已經淪落到國小後門的門外面去罰站或是看門了。

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