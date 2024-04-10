神奈川「日華親善議員」將訪台 4月23日赴新北議會踢足球交流

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中央社／ 新北10日電
新北市議會指出，日本神奈川縣議會日華親善議員連盟會長松田良昭23日將率團訪新北市議會，雙方將首次安排議員進行足球友誼賽。聯合報資料照，記者張曼蘋／攝影
新北市議會指出，日本神奈川縣議會日華親善議員連盟會長松田良昭23日將率團訪新北市議會，雙方將首次安排議員進行足球友誼賽。聯合報資料照，記者張曼蘋／攝影

新北市議會指出，日本神奈川縣議會日華親善議員連盟會長松田良昭23日將率團訪新北市議會，雙方將首次安排議員進行足球友誼賽，松田良昭等人將下場切磋切球技，以足球會友。

新北市議會今天表示，松田良昭在擔任議長時，曾於2008年4月間與台北縣議會（新北市議會前身）故議長陳幸進締結姐妹會關係，雙方互訪密切，松田良昭今年將與29名議員組團訪台，並於新北市議會23日定期會開議時到會參訪，還首次舉辦台日議員的友誼足球賽。

新北市議會指出，日方重視這場以球會友的機會，包括松田良昭等30名議員中，就有多達24名男女議員將下場小試身手，新北市議會朝野議員也將奉陪，相互切磋球技，促進台日關係。

民進黨新北市議員林秉宥表示，他曾是東吳大學足球校隊成員，雖然有20年沒踢足球，但相信足下功夫應該還沒太差，日本足球風氣蓬勃，希望能促進雙方常態性體育交流，也能促進城市外交。

國民黨新北市議員洪佳君指出，她是跆拳道選手，過去就常有游泳及球類運動的輔助訓練，雖不太會踢足球，但台日多些運動交流也是好事，何況這是難得看到藍綠合作的場合，大家一起展現「輸人不輸陣」氣勢。

無黨團結聯盟新北市議員馬見坦承不會踢足球，但因常打網球及上山打獵，打獵時在山林間跑跳，應該算是極限運動，自己的體力好。

他表示，只要有助外交，不要說是下場踢足球，就算要他去跳芭蕾也會去。畢竟聯誼賽不重勝負，好玩就好，身為原住民議員，非常希望大家有機會多去原住民部落走走，看看原鄉的美麗景觀及文化。

日本 議員 足球

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