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獲得新「龜」屬 ！臺北動物園收容龜 4月9日將出發前往歐洲

聚傳媒／ 聚傳媒特約記者陳欣如報導
照片取自臺北市立動物園
照片取自臺北市立動物園

北市動物園「野生動物收容中心」歷時2年的跨國溝通協調後，共計9種、41隻保育龜類，在4月9日出發前往歐洲動物園，透過國際合作維持族群數量、健康和遺傳多樣性。

臺北市立動物園園長諶亦聰表示，臺北市立動物園的「野生動物收容中心」安置收容因查緝走私和非法飼養而沒入的保育類野生動物。並由野生動物中央主管機關農業部林業及自然保育署偕同動物園共同合作成立野生動物收容中心，負責收容照養被法院判決沒入或是救傷後研判不適合野放的保育類野生動物，包含哺乳類、鳥類和兩棲爬蟲類動物等。

臺北市立動物園長年與國際間的保育單位進行專業交流與合作，透過跨國、跨機構資源整合方式，期許讓動物的生活空間更符合動物福利，也藉由保育繁殖計畫讓域外族群得以穩定發展，攜手翻轉物種瀕危趨勢（Reverse the Red）。

聚傳媒

保育類野生動物 動物園 北市 爬蟲類

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