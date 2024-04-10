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新北浮洲工廠安置計畫 業者批「用騙的」 經發局：有些門深鎖拒訪

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
昨晚浮洲都市計畫區個案變更案說明會，舉手民眾皆為未被局處訪視到。記者張曼蘋／攝影
昨晚浮洲都市計畫區個案變更案說明會，舉手民眾皆為未被局處訪視到。記者張曼蘋／攝影

新北市板橋浮洲都市計畫區個案變更案，要在2處基地建2055戶與301戶社宅，市府雖成立工廠搬遷輔導團，但工廠業者頻反映未被妥善安置。昨晚數十名民眾與局處開會討論，有業者痛批「經發局產專區未安置好，就用騙的叫他們簽字，很多人沒被訪視到」。經發局會後解釋，有些大門深鎖拒訪，本月會再與持續聯繫不上的業者開會確認需求。

昨說明會上針對浮洲都市計畫如何進行、未來地主權利如何維護、廠商安置計畫等議題檢討，經發局、城鄉局、水利局、地政局等局處均派員解答民眾疑問。

經發局自2021年起辦工廠搬遷輔導說明會及用地媒合會、訪視調查，去年曾報導，該區工廠196家之中，有61家表達有意願進駐產專區，「至今未有增加」。昨晚有工廠業者痛批，很多業者都沒有被訪視到，「產專區都還沒安置好，就用騙的，甚至還直接叫他們簽字，要安置在八里、三峽，甚至還有鄰近桃園等偏遠地方，希望經發局用心一點。」

經發局工業發展科長陳志賓當下未多作回應。會後，陳志賓解釋，過去兩年都確實有做工廠訪視，但有一些工廠，去的時候拒絕受訪、有一些則是大門深鎖，目前已先拜託板橋區力行廠商聯誼會理事長鄭添益將當時調查資料中，一直聯繫不到的廠商約出來確認需求，預計4月24日左右會開媒合說明會。

市議員黃淑君表示，經發局去年底曾回覆公文指出，都市計畫產業專用區配置部分，5公頃產專區中的北側2.7公頃「以輔導當地廠商合法經營為目標」，希望經發局能按照承諾的去做，據了解過半數工廠業者都還沒被訪視到。

最後，黃淑君也細數結論，包括請經發局協助地方廠區就地安置探查，3個月內提供訪視報告及安置需求；再發展區因重新檢視，請城鄉局1個月內提供相關檢討報告；請水利局落實地方水管線布達，3個月提供需求報告；至於拆遷補償標準，請地政局於市議會第四屆第三次定期會中提出修正草案。

新北市板橋浮洲都市計畫區個案變更案，要在2處基地建2055戶與301戶社宅，地方工廠需被妥善安置。圖／新北市城鄉局提供
新北市板橋浮洲都市計畫區個案變更案，要在2處基地建2055戶與301戶社宅，地方工廠需被妥善安置。圖／新北市城鄉局提供
昨說明會上針對浮洲都市計畫如何進行、未來地主權利如何維護、廠商安置計畫等議題檢討，現場擠滿關心民眾與工廠業者。記者張曼蘋／攝影
昨說明會上針對浮洲都市計畫如何進行、未來地主權利如何維護、廠商安置計畫等議題檢討，現場擠滿關心民眾與工廠業者。記者張曼蘋／攝影
市議員黃淑君昨晚辦說明會，邀集民眾及經發局、城鄉局、水利局、地政局等局處討論浮洲都市計畫如何進行、未來地主權利如何維護、廠商安置計畫等議題。記者張曼蘋／攝影
市議員黃淑君昨晚辦說明會，邀集民眾及經發局、城鄉局、水利局、地政局等局處討論浮洲都市計畫如何進行、未來地主權利如何維護、廠商安置計畫等議題。記者張曼蘋／攝影

水利局 都市計畫

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