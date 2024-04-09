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蔣萬安允諾 北市府不與捲入性犯罪藝人合作

中央社／ 台北9日電

民進黨台北市議員洪婉臻今天要求市府，不再與有性騷擾、性犯罪等紀錄的藝人合作或是邀請出席活動。台北市長蔣萬安允諾，並表示對犯下這些事的人零容忍。

蔣萬安到市議會施政報告，洪婉臻表示，她非常重視兒童福利、兒少性剝削等議題，蔣萬安也說過對這類事件零容忍，並列出曾與北市合作或主持過活動的藝人如炎亞綸、黑人陳建州等，並詢問蔣萬安共通點。蔣萬安說這些人都與性騷擾或MeToo事件有關。

洪婉臻表示，藝人黃子佼查獲持有兒少性影像，是近來大眾關心也非常嚴重的問題，蔣萬安能否接受做出這種事的人成為北市府相關代言人或主持人。蔣萬安回「不能」。

洪婉臻要求蔣萬安承諾，不再與有性騷擾或性犯罪歷史的人合作，蔣萬安允諾。洪婉臻追問是否也包含演唱會，蔣萬安說「是」。

性騷擾 蔣萬安

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