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抗議北環段選五股五工路出土 周邊精密廠商遊行申冤

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
環狀線新北產業園區捷運出土段受害廠戶自救會今天在五工路發起遊行陳情。記者葉德正／攝影
環狀線新北產業園區捷運出土段受害廠戶自救會今天在五工路發起遊行陳情。記者葉德正／攝影

捷運北環段正如火如荼動工，環狀線新北產業園區捷運出土段受害廠戶自救會今天不僅登報抗議，下午更舉行「祈福伸冤法會」，痛批台北市捷運局對北環出土段未經環差改到五工路、民權一路，未來施工、捷運震動，將嚴重影響周邊精密儀器公司製程，影響台灣廠商國際競爭力，今聚集數百人走上街頭，要求台北市政府變更設計。

自救會說，台灣精密產業發展迅速，是台灣重要經濟支柱，新北產業園區周遭廠家都是在民國76年後陸續到此經營超過30多年，建立起可與全球競爭的精密特色產業，客戶遍及世界各地，對國家發展有重大貢獻。

自救會說，原先環狀線出土段是在Y17與Y18之間，卻在2019年未經環差更改設計至五工路出土，該路段周邊都是精密儀器廠商，捷運施工、運營的震動，導致儀器失準，周邊還有標準廠房，大貨車難以出入，產業難擴展，影響周邊員工與住戶3000多人以上。

自救會說，他們全力支持綠色運輸，但出土段規畫經過精密產業園區主要幹道，將大幅縮減路幅，出土的兩旁五十米內皆被畫成限建區，再無法繼續作為世界級精密工業使用。

自救會今天也在報紙刊登廣告，痛批前台北市長柯文哲自大傲慢縱容台北捷運局，也向台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜喊話「這是社會公義嗎？」，也說新北產業園區是當初前總統蔣經國規畫，要蔡英文總統與即將上任的總統賴清德「有遠見格局」。

自救會成員賴先生說，上周地震，所有捷運路線只有環狀線出問題，代表環狀線在設計、施工都有疑慮，要求全部路線都應該重新檢視。

出席陳姓員工痛批，他們公司一年繳了好幾億稅金，為國家發展盡了許多心力，現在卻犧牲他們的權益；居民陳先生也說，這邊交通每到尖峰時刻都水洩不通，若捷運蓋下去，只剩下雙向二線道，別人的交通便利成了他們的交通煉獄。

環狀線新北產業園區捷運出土段受害廠戶自救會今天在五工路發起遊行。記者葉德正／攝影
環狀線新北產業園區捷運出土段受害廠戶自救會今天在五工路發起遊行。記者葉德正／攝影
環狀線新北產業園區捷運出土段受害廠戶自救會今天在五工路發起遊行，要求環狀線變更設計。記者葉德正／攝影
環狀線新北產業園區捷運出土段受害廠戶自救會今天在五工路發起遊行，要求環狀線變更設計。記者葉德正／攝影

捷運 自救會

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