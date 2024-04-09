抗議北環段選五股五工路出土 周邊精密廠商遊行申冤

捷運北環段正如火如荼動工，環狀線新北產業園區捷運出土段受害廠戶自救會今天不僅登報抗議，下午更舉行「祈福伸冤法會」，痛批台北市捷運局對北環出土段未經環差改到五工路、民權一路，未來施工、捷運震動，將嚴重影響周邊精密儀器公司製程，影響台灣廠商國際競爭力，今聚集數百人走上街頭，要求台北市政府變更設計。

自救會說，台灣精密產業發展迅速，是台灣重要經濟支柱，新北產業園區周遭廠家都是在民國76年後陸續到此經營超過30多年，建立起可與全球競爭的精密特色產業，客戶遍及世界各地，對國家發展有重大貢獻。

自救會說，原先環狀線出土段是在Y17與Y18之間，卻在2019年未經環差更改設計至五工路出土，該路段周邊都是精密儀器廠商，捷運施工、運營的震動，導致儀器失準，周邊還有標準廠房，大貨車難以出入，產業難擴展，影響周邊員工與住戶3000多人以上。

自救會說，他們全力支持綠色運輸，但出土段規畫經過精密產業園區主要幹道，將大幅縮減路幅，出土的兩旁五十米內皆被畫成限建區，再無法繼續作為世界級精密工業使用。

自救會今天也在報紙刊登廣告，痛批前台北市長柯文哲自大傲慢縱容台北捷運局，也向台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜喊話「這是社會公義嗎？」，也說新北產業園區是當初前總統蔣經國規畫，要蔡英文總統與即將上任的總統賴清德「有遠見格局」。

自救會成員賴先生說，上周地震，所有捷運路線只有環狀線出問題，代表環狀線在設計、施工都有疑慮，要求全部路線都應該重新檢視。