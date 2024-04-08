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環狀線免費接駁車路線調整 明起只行駛板橋至大坪林

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
花蓮大地震造成新北環狀線鋼箱梁位移，環狀線兩階段通車後上班首日，今前往大坪林的上班族在板橋接駁站大排長龍，有民眾抱怨等了一個多小時仍無法上車，工作人員（右）則不時廣播要求民眾耐心等候。記者侯永全／攝影
花蓮大地震造成新北環狀線鋼箱梁位移，環狀線兩階段通車後上班首日，今前往大坪林的上班族在板橋接駁站大排長龍，有民眾抱怨等了一個多小時仍無法上車，工作人員（右）則不時廣播要求民眾耐心等候。記者侯永全／攝影

環狀線分段行駛，新北推出免費接駁公車，新北市交通局表示，因應捷運環狀線新北產業園區站─板橋站、中和─大坪林站區間恢復通車，為了提升轉乘接駁效率，9日起原「新北產業園區-捷運大坪林站」免費接駁車，路線調整為「板橋-捷運大坪林站」，營運時間上午6時至晚間12時，班距20分；今天起加開的18輛上午7時至9時、下午5時至7時的板橋至中和站區間加班接駁車則，會持續至環狀線全線運行為止。

另外另民權工業區站因環狀線十四張站已恢復通車，接駁公車自明日起皆不停靠。

新北市交通局指出，為解決尖峰上下班候車民眾爆量問題，交通局自今天下午起增派18輛公車支援並增闢「板橋-捷運中和站」區間接駁車，營運時間由07：00至22：00，尖峰(7-9、17-19)班距5分鐘，離峰班距20分鐘，停靠環狀線板橋至中和各捷運站臨時停靠區。

交通局說，正線與區間車交錯發車，可使環狀線板橋至中和站區間接駁公車平均尖峰5分鐘、離峰10分鐘，請民眾多加利用捷運環狀線免費接駁公車，或與環狀線平行的982公車，已加班至平日尖峰班距8-10分、離峰及例假日班距 20分，交通局將緊盯轉乘情形，滾動式檢討、調整，以利疏運；若需了解捷運環狀線相關資訊，可電洽新北捷運公司客服專線（02-2805-9877）。

公車 北捷 捷運環狀線 新北

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