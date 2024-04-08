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捷運環狀線增板橋－中和接駁公車 尖峰5分鐘1班

中央社／ 新北8日電

民眾抱怨擠不上捷運環狀線接駁車。新北市府今天傍晚起增加板橋站與中和站區間車，上下班尖峰時刻班距5分鐘。另外，免費接駁車路線自明天起調整為「板橋－捷運大坪林站」。

受到3日花蓮強震影響，捷運環狀線板新站至中原站間鋼箱梁局部錯位，此路段暫不營運。目前環狀線採板橋站以北（板橋至新北產業園區站）、中和站以南（中和至大坪林站）分段行駛，並搭配免費接駁車疏運。不過今天為清明連假後首個上班日，民眾抱怨無論是接駁車或捷運內都非常擁擠，且班距過長。

對此，新北市交通局透過新聞稿表示，為提升轉乘接駁效率，以及因應捷運環狀線南北兩段局部恢復通車，交通局自明天起將原本免費接駁車路線「新北產業園區－捷運大坪林站」調整為「板橋－捷運大坪林站」，也就是「新北產業園區－板橋」明天起沒有免費接駁車。

交通局指出，「板橋－捷運大坪林站」由板橋轉運站發車，途經環狀線板橋站至大坪林各捷運出口公車站，營運時間自上午6時至半夜12時，班距20分。另因環狀線十四張站已恢復通車，接駁公車自明天起都不停靠民權工業區站。

為解決尖峰上下班等候民眾爆量問題，交通局表示，自今天下午起增派18輛公車支援，並增闢「板橋－捷運中和站」區間接駁車，營運時間由上午7時至晚間10時，尖峰時間（上午7時至9時、傍晚5時至晚間7時）班距5分鐘，離峰班距20分鐘，停靠環狀線板橋至中和各捷運站臨時停靠區。

交通局指出，與環狀線平行的982公車已加班至平日尖峰班距8至10分、離峰及例假日班距20分。

交通局表示，正線與區間車交錯發車，可使環狀線板橋至中和站區間接駁公車平均尖峰5分鐘、離峰10分鐘，呼籲市民多利用免費接駁公車或982公車，交通局將緊盯轉乘情形，滾動檢討、調整，以利疏運；若需了解捷運環狀線相關資訊，可電洽新北捷運公司客服專線（02-2805-9877）。

公車 捷運環狀線

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