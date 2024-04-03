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三峽長福橋拆建 噪音、逆駛惹民怨

聯合報／ 記者李定宇／新北報導
新北三峽長福橋橋齡近40年，去年8月啟動改建，預計2026年完工。圖／新北市水利局提供
新北三峽長福橋橋齡近40年，去年8月啟動改建，預計2026年完工。圖／新北市水利局提供

新北市三峽區長福橋有30多年歷史，由於梁底高程僅37.09公尺曾出現溢堤淹水，水利局決定拆除後改建新橋，近日開拆後引發噪音、架設大片圍籬、工程車逆行等問題引發民怨，議員廖宜琨要求市府立即改善。水利局則表示，皆依交通維護及施工計畫處置。

長福橋因為梁底高度不足，水利局規畫「三峽河長福橋改建工程暨周邊環境營造」工程，總經費約9.19億元，拆除現有長福橋增建新橋，工期約825天，預計2026年完工。

不過，近日拆除工程不斷敲打發出噪音、工程車在周邊道路逆向行駛、施工圍籬整條高築，加上河流水量不足、悶熱天氣導致魚群死亡引發民怨。

市議員廖宜琨表示，交通衝擊已造成地方極為不便，應確實督導、執行交通維持規畫，施工時盡量採取減噪施工器具及施工方法，降低對民眾生活的影響。

水利局表示，因為在河道施工架設圍籬避免產生危險，是依造交維及施工計畫處置，施工前都開過說明會。施核定施工時間上午8時到下午6時，也請廠商盡量減低音量，工程車逆向行駛則將依約罰處。

另外魚屍惡臭上周六接獲通報後，經查為從上游流下，已通報環保局進行水質稽查檢測，初判為應屬溶氧量不足所致，與工程施工無涉，高灘處完成死魚清理。

工時 水利局

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