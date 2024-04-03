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大巨蛋漏水列考評 最嚴重可解約

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導
台北大巨蛋上周末風光舉行中職開幕戰，兩場比賽各吸引超過2萬人到場，但賽後卻有網友點出硬體設施有問題，包含漏水、看台搖晃等等。市長蔣萬安也強調會列入績效評估。體育局今也說明績效評估內容佔比，若連續2年評定分數70分以下，視為營運不佳，最重可解約。圖／聯合報系資料照
台北大巨蛋上周末風光舉行中職開幕戰，兩場比賽各吸引超過2萬人到場，但賽後卻有網友點出硬體設施有問題，包含漏水、看台搖晃等等。市長蔣萬安也強調會列入績效評估。體育局今也說明績效評估內容佔比，若連續2年評定分數70分以下，視為營運不佳，最重可解約。圖／聯合報系資料照

台北大巨蛋上周末風光舉行中職開幕戰，兩場比賽各吸引超過2萬人，賽後卻有網友點出硬體設施有問題，包含漏水、看台搖晃等，北市府將把缺失列入績效評估，體育局昨天說明，評估若連續2年評定分數70分以下，視為營運不佳，最重可解約。

但民進黨台北市議員簡舒培表示，扣分、解約都是其次，大巨蛋才剛蓋好漏水卻接二連三發生，究竟是結構有問題還是什麼原因，市府應要求遠雄說明清楚，為什麼漏水、要如何改善？確實監督遠雄修繕。

遠雄副總經理楊舜欽強調，屋頂管線很多，陸續請工作人員詳盡檢查，針對硬體設備疏失導致民眾觀看受影響，遠雄不會逃避責任，會盡力改善完成，履行合約義務。

針對民眾點名缺失，北市府體育局長王泓翔表示，依大巨蛋興建契約規定正式營運後，市府每年會做營運績效評估，包含「契約履行」、「配合度及滿意度」、「基地整體環境管理維護及設備維修情形」3大項各佔30-35%，加起來100%，大巨蛋從2月營運後，預計明年上半年評定。

王泓翔說，契約規定若連續兩年評定分數70分以下，視為經營不善，要求限期改善，若改善無效，可以融資機構（銀行）接管、終止部分合約，最嚴重是終止契約。

至於漏水缺失是否能開罰？王泓翔表示，只有違反契約規範才可以開罰，例如要辦棒球賽事、體育賽事沒有達到多少場以上等，違反營運合約要求就可開罰，漏水不屬於違反契約，但會要求遠雄趕快把漏水點抓到或提出解決方案。

有網友點出2樓看台有搖晃情形「比地震還可怕」，王泓翔說，建築物要拿到建照、使照，一定需透過安全、耐震係數審查，因巨蛋是鋼骨結構，可能因看台突出下方沒有柱子容易震動。

王泓翔說，雖然安全沒問題，但跳動恐造成一些人心理恐慌，目前也請遠雄提醒主辦活動單位，宣導座位區民眾在興奮時不要跳動，以免造成別人不舒服。

北市 大巨蛋 漏水

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