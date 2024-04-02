科技執法降低事故有效果 新北年底前將再增60處

新北市目前有17處科技執法，新北市警局交通大隊大隊長林泰裕表示，比較2022年與2023年設置路段事故，月均數下降59.7件，預計年底會再增加60處科技執法，目前正在盤點新北市16個警分局執法熱點。今天道安會報中，專家顧問點出板橋文化、民生路口與三重疏洪東路與捷運路口設置科技執法後，取締件數不減反增，林泰裕說，主要是這些節點外來車輛多，會再強化宣導。

新北市自2022年起，陸續在新北市板橋、三重、中和等交通熱點建置16處科技執法設備，偵測闖紅燈、違規停車、不停讓行人、未保持路口淨空、車輛行駛人行道、跨越雙白(黃)線、未兩段式左轉、未依標誌標線號誌行駛等8大違規項目。

林泰裕表示，經過一年多來成效，執法地點合計事故月均數從2022年的137.5件，到去年減少到77.8件，減少59.7件，成效佳，目前地方已爭取中央統籌配款1億6820萬元，預計今年底會再規畫建置60處路口科技執法設備，其中6月底會先有25處，10月底還會有35處。

林泰裕說，新設置地點主要是盤點新北29區的16個分局執法熱點，每個分局平均會新設置3-4處。

不過今天道安會報中，專家顧問陽明交通大學運輸與物流管理系教授邱裕鈞指出，執法路口事故減少是好現象，但這兩年度比較執法件數大幅度減少，是因為民眾知道此處設點也改變行為，還是執法範圍有微調，都應該深入討論。

也有學者指出，設置科技執法本就希望得到嚇阻效果，但板橋文化、民生路口與三重疏洪東路與捷運路口，執法件數不減反增，是宣導效果不好，還是有其特殊原因，都需要再分析。

中央大學教授吳健生則說，科技執法可以做到八大項目執法，不過民眾多認為科技執法是搶錢，市府與警察單位應該加強宣導，揭露科技執法目的，為何選這些點，又為何要如此取締，最重要不遵守會發生什麼後果，更該把執行成效揭露給所有民眾。

林泰裕指出，板橋文化、民生路口主要是位於交通樞紐，不僅台64的車輛會下來，接到台北與新莊，外來車輛多，導致大家不知道這邊有在科技執法，會再持續宣導，全力減少事故發生。