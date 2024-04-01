已修復？基泰大直工地昨「圍籬倒一片」 議員打臉北市建管處批說謊

台北市昨下午狂風暴雨，各地傳出災情，位於中山區大直街去年9月因基泰大直建案施工不慎，導致房屋傾斜被拆除，工地現場圍籬遭吹倒。議員陳怡君指出，今早建管處說工地圍籬已修復，但13時20分去勘查，發現根本沒有處理，痛批建管處和基泰說謊；建管處回應，因為工班調度需要時間，並保證今天一定會完成修復。

陳怡君指出，昨天基泰房屋倒塌的工地現場，圍籬倒成一大片，就連固定圍籬的鋼條也斷了好幾根，重大工安沒有讓基泰得到教訓，同樣房屋倒塌的地方，工地圍籬再次倒成一片，誇張到連固定圍籬的鐵條也斷了，質疑基泰的施工品質是豆腐渣工程。

陳怡君說，建管處跟基泰今早說工地圍籬已修復，她秀出13時20分的照片與影片，基泰工地依然沒有修復，批評建管處幫基泰說謊，謊稱圍籬已經處理好，呼籲北市府嚴格監督。

陳怡君表示，基泰對於工地安全及施工品質毫不重視，建管處上午一句「已經修復了」根本就是說謊，工地沒有工人，現場也根本沒有修復，基泰已經在大直當地造成重大工安，現在就連工地都沒有能力維護好，建管處還要縱容基泰多久？

北市建管處回應，工地調度工人需要時間，工班一定會抵達工地完成修復圍籬，其實昨天就已經有通知基泰要處理好，市府會掌控對方施做進度，要求今天完成修復。