深坑輕軌修正報告 5月送中央審議

新北深坑輕軌規畫中，市府正依審查意見修正，預計5月底再報中央審議，綜合規畫作業獲行政院核定後6年完工。路線長度約5.8公里，未來通車後可更方便往返木柵、深坑、石碇。捷運局也將在本月13日、17日將再辦可行性研究地方說明會。

行政院今年1月函覆審查意見，新北捷運局預計5月底完成修正並再提報審議。目前規畫路線全長5.81公里，高架段5.53公里共3個車站（S1、S2、S4）；平面段0.28公里2個車站（S3、S5），總經費117.08億元。

新北捷運局表示，本計畫為北市木柵動物園至深坑地區的輕軌路線，路線往東跨景美溪後南轉沿木柵路中央布設，經過國道3號木柵交流道後，沿文山路中央、農業區整體開發新設道路續往東行，通過喜樂橋跨越景美溪後，終點至法務部贓物庫東側農業區。

其中S1站與文湖線動物園站為連通道轉乘，可轉乘環狀線，無需透過街面轉乘；S2本區距台北市信義區車程僅12分，另周邊有東南科大、CIA科學園區等科技廠聚集，服務就學就業與觀光住宿旅次。

至於S3站透過北側現有中正橋到深坑老街，步行距離100公尺，便利遊客抵達；S4深坑安居社會住宅興辦事業計畫，預計今年第4季辦理社宅新建統包工程招決標作業。

捷運局表示，深坑輕軌可行性研究計畫2年前已開過地方說明會，地方意見原則支持目前路線規畫，盼盡快推動，目前正依審查意見修正報告書，可行性研究核定後，接續辦理綜合規畫作業，預計獲核定後6年完工。

市議員陳乃瑜表示，多數居民對於深坑輕軌還是很疑惑，希望捷運局能多開說明會。尤其對未來站點周圍徵收情況，及施工黑暗期等議題擔憂；至於機關用地也不知道如何規畫，居民都希望能有更多公共空間。

市議員黃心華則說，近10年國內各軌道建設，多發生實際運量大幅低於預期窘境，如何落實以「輕軌為導向」的周邊開發、增加大眾運具使用比例，及做好鄰近旅遊廊帶景點的配套行銷，對於將來輕軌營運及財務狀況都為關鍵。另未來若立體化的捷運站體有額外樓地板空間，亦可考慮給在地鄰里使用，以補腹地有限的窘境。