台北「捷運大同線」有望？捷運局：綜合規畫準備送中央

國民黨立委王鴻薇與北市副議長葉林傳今天大同區聯合服務處開幕，宣示提案「捷運大同線」政見，盼能增加人流，翻轉西區。北市捷運工程局長鄭德發表示，現在大同區捷運路網，最主要為兩條線路，一條是民生汐止線，市府在三月底已核定綜合規畫，準備送中央，核定完成後就能施作。

另一條則是社子島輕軌，鄭德發說，預計明年能進行計畫性工作、環評等優先路線作業，「趁區段徵收之際，同步進行」。

葉林傳今說，在地方長期觀察，大同區目前規畫路線，預定將增加民生汐止線、社子輕軌線，但落地設站僅增加大龍峒站、寧夏夜市站（大稻埕站研議中），對改善區域交通效果有限，他未來會與蔣市府、王鴻薇推動「增設民族西路站」、「寧夏夜市站」、「大稻埕站」，促進大同區發展改善交通。

鄭德發回應，關於寧夏夜市站點及大稻埕站點，由於大稻埕尾端路廊狹小，因此預計將車站遷到重慶北路這端，同時把尾軌做好，待未來都市更新後能夠串接。

他說，社子島的都市計畫正在進行當中，不過路廊等已有雛型，所以明年捷運局就會開始進入優先路段的可行性計畫、環評等工作，畢竟相關作業期程長，在區段徵收之際時，也能趕緊施工，避免造成二次或多次施工狀況。

鄭德發強調，「能做的趕快提前」尤其缺工缺料狀況，慢個幾年費用都可能上漲，評估衡量完財務負擔，「早點做不會錯。」

至於站點設置部分，鄭德發表示，會再次進行評估，民族西路是大路口，規畫設計會納入，最終也會將民汐線、社子輕軌串接。