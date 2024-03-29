比利時代表處拜會中市府 盧秀燕盼強化合作交流

比利時台北辦事處長馬徹今天到台中市政府拜會，市長盧秀燕接待時指出，盼能透過各項活動，強化彼此的合作與交流，也希望有機會品嘗馬徹親手製作的料理，歡迎多來造訪台中。

馬徹（Matthieu Branders）今天率隊拜會台中市政府，由盧秀燕親自接待，雙方就漫畫、文化、離岸風電產業、美食等議題進行交流。雙方還互贈紀念品，馬徹贈送比利時烘焙書籍，盧秀燕也回贈山櫻花漆藝餅盒及梨山烏龍茶，彼此互動熱絡。

盧秀燕表示，比利時以美景、美食聞名於世，兩地均著力發展漫畫、離岸風電產業等，未來盼能透過各項活動，強化彼此合作與交流。聽聞馬徹喜愛烹飪與烘焙，她希望有機會品嘗馬徹親手製作的料理，也歡迎馬徹與家人多造訪台中品嘗美食、逛夜市。

馬徹指出，比利時除了巧克力、鬆餅、啤酒等美食獨具特色，在製藥、離岸風電、醫學等產業發展，也發揮比利時創新多元的精神，目前在台中有兩家離岸風電的相關業者，同時也有腳踏車零組件、物理治療產品零組件業者在台中發展。

比利時台北辦事處組長吳良鈺也說，風電產業中有許多重要的零組件都來自台中，因此也吸引比利時相關業者於台中設置辦公室。

盧秀燕並說，台中市文化局主辦的「台中爵士音樂節」固定於每年10月舉辦，輕鬆愉快的音樂氛圍歷年都吸引許多樂迷、年輕人共襄盛舉，去年參與人數達到150萬人次，這樣的氣氛與比利時的啤酒、美食可以互相結合推廣，也希望邀請比利時的音樂團隊前來參加活動演出。