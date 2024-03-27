新店公保地解編 將蓋467戶社宅

新北城鄉局通盤檢討各都市計畫區，其中新店公設專案通檢主要計畫昨由內政部通過，當中2處機關用地將興建社宅，預計可提供約1.12公頃土地，增添467戶社宅，提升在地社福服務能量。

新北城鄉局長黃國峰說，都市規畫過程，政府預算難一次性徵收所需私有地，就產生「公保地」問題，長期存在的私有公保地也受到關注。城鄉局近期持續辦理各都市計畫區的公設用地專案通盤檢討，其中新店公設專案通檢主要計畫昨在內政部都市計畫委員會審議通過。

黃國峰指出，此次新店公設專案共計檢討達4.4公頃土地，考慮到弱勢族群居住需求，將2處機關用地變更為社福用地，包括位於永安街北側的天山公園及建國路東側的建國停車場，預計將提供約1.12公頃土地當社宅基地，增加467戶社宅。

計畫審議科長許仁成指出，這次公設解編範圍，包括寶元路一段及二段東側約2.9公頃學校用地（文小十），將透過公辦市地重畫方式開發，原公保地地主可領回55%可建築用地，並可開闢約1.27公頃綠地、道路及溝渠等公共設施，提升地區整體發展。