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北捷3/31推出寵物列車 紅線2列車免報名直接搭

中央社／ 台北23日電

台北捷運表示，今年在淡水信義線推出2部「寵物友善列車」，31日下午1時分別從象山與淡水發車，正常停靠，帶毛小孩搭乘不用報名可直接搭乘。

台北捷運以新聞稿表示，去年首度推出寵物專屬列車，引起熱烈迴響；為服務更多寵物家庭，今年在淡水信義線推出2部「寵物友善列車」，31日下午1時起，分別從象山、淡水站發車，來回行駛共8個班次。

北捷指出，象山站最晚發車時間約為下午4時57分、淡水站最晚發車時間為下午4時24分左右，沿途正常停靠各站，不須事先報名即可搭乘，歡迎家中飼養犬、貓的民眾，活動當日帶毛孩搭捷運。

北捷說，寵物友善列車班距約為1至1.5小時1班，沿途正常停靠各站，每名旅客皆可搭乘；為維護旅客權益，寵物友善列車為加發列車，並未調整現有時刻表，原有乘車時段不受影響，車門均有彩繪貼圖標示，車側及車頭顯示器均加註「寵物列車」字樣，方便旅客辨識；旅客如想搭乘一般列車，請在月台等候下一班車即可。

北捷提醒活動當日攜帶犬、貓搭乘的飼主，進站時請將寵物妥善放置於寵物箱或寵物車內，頭、尾及四肢均不得露出；上車後，寵物全程佩戴胸背帶及牽引繩，即可出來自由探索。

寵物友善列車收費方式，比照「寵物車搭捷運」規定，飼主及同行親友依現行乘車票價收費，中、小型寵物車不需另行購票。大型寵物車進站時，則購買人車合一、不限里程的「攜帶寵物車單程票」，每張新台幣80元，並請從第一節及最後一節車廂上車。

北捷特別提醒飼主，為維護寵物健康安全，搭車前請先完成寵物登記、疾病預防注射（如狂犬病等）及除蚤預防藥物；由於本次活動列車不分犬、貓車廂，務必隨時關注寵物狀況，勿影響車內其他旅客，列車上配有寵物行為訓練師、保全及清潔人員等服務人員隨行，即時提供必要協助。

寵物 淡水信義線

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