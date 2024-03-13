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永和大陳單元5自辦公聽會 211戶改建36層大樓

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
大陳更新單元5改建後示意圖。圖／新北市都更處提供
大陳更新單元5改建後示意圖。圖／新北市都更處提供

永和大陳單元5公辦更新案昨上午於新北市中和區舉辦都市更新事業計畫暨權利變換計畫自辦公聽會，占地3025坪的基地目前多為老舊房舍，未來更新後基地將改建地上36層、地下6層建物，共計1301戶，四周留設8米的退縮人行空間並附設公共托老及社會住宅，提供在地居民更好更安全的生活品質。

公聽會有超過2百名住戶、地主及里長參與，民眾主要詢問租金補貼、拆遷補償費、估價計算、建築物配置規劃及市有地承購等問題。3月20日起開始進行選配作業，住戶、地主可依據自身條件選擇想要的戶數、房型與車位，若有重複選配者將再進行抽籤。

永和大陳單元5目前多為老舊房舍共計211戶，更新後透過都更二箭提高基準容積率，建蔽率50%、容積率360%，將改建為地上36層、地下6層建物，共計1301戶，汽車位791席，機車位1301席，並附設社會住宅及公共托老中心。

議員連斐璠表示，民眾的共同負擔分配比都已經經過委員審查。而市府將在單元5內新增社會住宅及托老中心，已要求市府須將住戶與公設的出入口分開，另也要求市府做好公設環境，提供市民優質空間。

新北市都更處長林炳勲說，大陳單元5更新範圍內房舍老舊、公共設施不完善、加上巷道狹窄，已不符合現有的生活需求，且單元範圍內人數眾多、產權複雜，整合起來相當不容易，公聽會後將進入都更審議程序。目前大陳公辦都更單元3預計月底進行拆遷，單元6及單元7正在審議程序中，而單元1及單元4也將在月底辦理公告招商，將持續推動個單元進程，讓居民早日重返家園。

大陳更新單元5位置示意圖。圖／新北市都更處提供
大陳更新單元5位置示意圖。圖／新北市都更處提供
大陳更新單元5位置現況。記者李定宇／攝影
大陳更新單元5位置現況。記者李定宇／攝影

住戶 永和 都市更新 都更

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