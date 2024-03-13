中央15日邀開檢討會 北市社會局：針對保母培訓制度討論

台北市1歲男童剴剴（化名）去年底遭兒福聯盟轉介的劉姓保母凌虐身亡，震驚各界，中央也將在15日邀雙北社會局、兒盟開檢討會，北市社會局表示，在收出養一些制度面仍有精進之處，例如保母培訓制度可比照寄養家庭培訓制度，但實際可行性仍需與中央面對面討論。

社會局婦幼科長粘羽涵表示，從制度面來看目前對於出養前的相關措施仍有精進之處，有擬訂幾個方針希望能和中央討論，包含保母領照制度修法增加、照顧訪視機制增加以及權責單位的「三方共訪機制」，都會來和中央探討。

粘羽涵說，收出養個案通常原生家庭為高風險家庭，在收出養前需要更多的關懷及照顧，面對這樣個案，若社政單位在收出養前需要專業保母，也可以參考目前寄養家庭模式，在受訓、社工訪視都有一定規範，機制也行之有年，但可行性仍須會議上與中央、兒盟一起討論。

此外，社會局表示昨天提出7點檢討改善措施已即刻上路，包含提高全日托育訪視頻率為一年6訪，即每2個月訪視一次，目前已告知各區訪視員，粘羽涵表示，正常來說訪視員與保姆比為1：60，現階段會先用現有人力調配，後續依各區情形適度增加訪視員。