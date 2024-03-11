再加500份 「拆樑」成員公布罷免謝國樑提議人達1800人

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市東岸廣場招商衍生的爭議，是領銜人發起罷免市長謝國樑的原因之一。圖為東岸廣場空照圖。圖／基市府提供
基隆市東岸廣場招商衍生的爭議，是領銜人發起罷免市長謝國樑的原因之一。圖為東岸廣場空照圖。圖／基市府提供

「山海公民拆樑行動」成員今晚10點多，公布今天收到500份提議罷免基隆市長謝國樑的連署書，累計已達1800份，超出目標3500份的半數。

長照2.0社工戴璟安領銜發起罷免案，核心成員在臉書成立山海公民拆樑行動臉絲頁，並由世新大學口語傳播暨社群媒體學系學生林茵茵擔任媒體聯絡人，另1名聯絡人是李晏蓉，負責對外公布連署進度等相關資訊。

山海公民拆樑行動成員連3天公布收到的連署書數量，分別是500、800、500份，合計1800份。今天是周一，前兩天是周休假日，行動成員在郵局設置的收件信箱尚無來信，預料明天會收到支持者郵寄的連署書。

公職人員選舉罷免法規定，罷免案第1階段提議人數，應為原選舉區選舉人總數1%以上，第2階段連署人數需原選舉人總數10%以上。2022年基隆市長選舉人數為30萬7913人，據以計算第1階段提議人數至少要3080人，第2階段連署人數至少要3萬792人。成案後第3階段投票，同意票多於不同意票，且同意票達原選舉人總數四分之一以上，也就是7萬6979票支持，罷免案才通過。

世新大學口語傳播暨社群媒體學系學生林茵茵，今晚公布山海公民拆樑行動已收到1800份提議連署書。圖／林茵茵提供
世新大學口語傳播暨社群媒體學系學生林茵茵，今晚公布山海公民拆樑行動已收到1800份提議連署書。圖／林茵茵提供

罷免

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