再加500份 「拆樑」成員公布罷免謝國樑提議人達1800人
「山海公民拆樑行動」成員今晚10點多，公布今天收到500份提議罷免基隆市長謝國樑的連署書，累計已達1800份，超出目標3500份的半數。
長照2.0社工戴璟安領銜發起罷免案，核心成員在臉書成立山海公民拆樑行動臉絲頁，並由世新大學口語傳播暨社群媒體學系學生林茵茵擔任媒體聯絡人，另1名聯絡人是李晏蓉，負責對外公布連署進度等相關資訊。
山海公民拆樑行動成員連3天公布收到的連署書數量，分別是500、800、500份，合計1800份。今天是周一，前兩天是周休假日，行動成員在郵局設置的收件信箱尚無來信，預料明天會收到支持者郵寄的連署書。
公職人員選舉罷免法規定，罷免案第1階段提議人數，應為原選舉區選舉人總數1%以上，第2階段連署人數需原選舉人總數10%以上。2022年基隆市長選舉人數為30萬7913人，據以計算第1階段提議人數至少要3080人，第2階段連署人數至少要3萬792人。成案後第3階段投票，同意票多於不同意票，且同意票達原選舉人總數四分之一以上，也就是7萬6979票支持，罷免案才通過。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言