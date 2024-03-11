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白色情人節告白衝一波！ 新莊中港光雕炫彩玫瑰神助攻

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北新莊中港大排近期正展出年度光雕展「幸福新北 戀戀中港」，浪漫唯美、繽紛絢麗的愛情燈飾帶領遊客們沉浸在羅曼蒂克的愛情故事中。圖／新北水利局提供
新北新莊中港大排近期正展出年度光雕展「幸福新北 戀戀中港」，浪漫唯美、繽紛絢麗的愛情燈飾帶領遊客們沉浸在羅曼蒂克的愛情故事中。圖／新北水利局提供

新北新莊中港大排近期正展出年度光雕展「幸福新北 戀戀中港」，而白色情人節即將到來，14日晚間也將於新莊中港廣場加碼闖關遊戲，通過擊響愛情與心動來電兩關卡的默契大考驗，就可以獲得限量「炫彩發光玫瑰花」，活動後還可手牽手共賞浪漫光雕河廊。

水利局長宋德仁表示，為迎接白色情人節到來，水利局規畫2024中港大排光雕展「幸福新北 戀戀中港」，浪漫唯美、繽紛絢麗的愛情燈飾帶領遊客們沉浸在羅曼蒂克的愛情故事中，白色情人節當天還有闖關活動，用大膽告白讓愛升溫。

宋德仁說明，中港大排河廊光雕展主要特色是結合水面的倒影，尤其是好天氣時，粼粼水光波動更增添夢幻景象。此次六大主題展區，包含5公尺高用雙手比愛心象徵守護愛情的造型光廊；河廊瀑布下有一條「愛情運河」及2米長炫彩膜LED愛情鯨魚，就像巨大愛情鯨豚飛躍在運河上；「愛之船」搭配絕美LED燈飾，營造鐵達尼號的經典浪漫場景，多處都是放閃耍浪漫的約會首選。

新莊民眾王先生表示，光雕展開幕後，常去當地散步，孩童看到絢彩鯨魚也興奮要合照，其中傾瀉而下的流水瀑布燈，就好像在海洋館裡面欣賞海洋動物，適合打卡拍照。

水利局補充，白色情人節快閃活動將於14日晚間6時至8時，有限量200份的「炫彩發光玫瑰花」專屬紀念品，限參加並完成闖關活動者1組1份，有多種顏色隨機贈送，送完為止，用美麗的玫瑰花燈代表對情人的愛意；光雕展則至24日，每晚6時至10時。

新北新莊中港大排近期正展出年度光雕展「幸福新北 戀戀中港」，浪漫唯美、繽紛絢麗的愛情燈飾帶領遊客們沉浸在羅曼蒂克的愛情故事中。圖／新北水利局提供
新北新莊中港大排近期正展出年度光雕展「幸福新北 戀戀中港」，浪漫唯美、繽紛絢麗的愛情燈飾帶領遊客們沉浸在羅曼蒂克的愛情故事中。圖／新北水利局提供
新北新莊中港大排近期正展出年度光雕展「幸福新北 戀戀中港」，浪漫唯美、繽紛絢麗的愛情燈飾帶領遊客們沉浸在羅曼蒂克的愛情故事中。圖／新北水利局提供
新北新莊中港大排近期正展出年度光雕展「幸福新北 戀戀中港」，浪漫唯美、繽紛絢麗的愛情燈飾帶領遊客們沉浸在羅曼蒂克的愛情故事中。圖／新北水利局提供
新北新莊中港大排近期正展出年度光雕展「幸福新北 戀戀中港」，而白色情人節即將到來，14日晚間也將於新莊中港廣場加碼闖關遊戲，可獲限量「炫彩發光玫瑰花」。圖／新北水利局提供
新北新莊中港大排近期正展出年度光雕展「幸福新北 戀戀中港」，而白色情人節即將到來，14日晚間也將於新莊中港廣場加碼闖關遊戲，可獲限量「炫彩發光玫瑰花」。圖／新北水利局提供
新北新莊中港大排日夜都美，熱氣球區白天拍起來好像來到糖果屋的世界。圖／新北水利局提供
新北新莊中港大排日夜都美，熱氣球區白天拍起來好像來到糖果屋的世界。圖／新北水利局提供
新北新莊中港大排近期正展出年度光雕展「幸福新北 戀戀中港」，浪漫唯美、繽紛絢麗的愛情燈飾帶領遊客們沉浸在羅曼蒂克的愛情故事中。圖／新北水利局提供
新北新莊中港大排近期正展出年度光雕展「幸福新北 戀戀中港」，浪漫唯美、繽紛絢麗的愛情燈飾帶領遊客們沉浸在羅曼蒂克的愛情故事中。圖／新北水利局提供

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