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基泰損鄰擴大 議員批放災戶與建商交手？蔣萬安：市府參加明天說明會

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天上午出席力行國小活動中心動工典禮。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天上午出席力行國小活動中心動工典禮。記者林麗玉／攝影

基泰大直建案去年因施工不當導致鄰宅倒塌受損，議員再爆仍有部分住戶家出現下沉、漏水、磁磚脫落等，基泰昨聲明表示，去年9月8日後已無施工，且之後透地雷達監測正常，鑑定後如有鄰損擴大情形與公司無涉。台北市長蔣萬安今天表示，去年開始進行三大技師公會的相關鑑定，當時就有部分住戶覺得房子受到損害，當時就已提出「補充鑑定」，若有住戶認為損鄰增加，北市府也會給予協助。

對於基泰明天的說明會，遭質疑只有邀請願意和解的住戶？蔣萬安說，明天里長召開說明會，他已經要求市府團隊派人參加，也要求基泰針對三大技師公會所做出鑑定報告賠償金額的1.2倍進行賠償，如果明天說明會基泰與住戶沒有達成協議，也會要求基泰以1.2倍提存法院，確保住戶權益，進行後續訴訟程序，過程中，法務局也會提出各項權益，保障住戶權益。

蔣說，現在就必須依照這樣的程序，而且現在有住戶認為希望盡快賠償，也會要求基泰提出至少依照鍵並報告的1.2倍金額賠償，確保住戶得到相關賠償，北市府會站在住戶的立場給予協助。

蔣萬安說，基泰大直民宅塌陷案，他的態度一直以來都非常堅定、而且一貫，就是確保受災戶及周遭住戶權益，強力要求基泰負起一切該負責任，這樣的立場不會改變，基泰事件發生之後，針對損鄰機制檢討，並提出六大改革方案，即刻上路，同樣也請三大技師公會協助進行整體鑑定，這當中有部分住戶反映，房子持續受到損害，也再補充鑑定。

住戶 蔣萬安

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