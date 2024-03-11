卡東門市場改建？ 數位部：子虛烏有 市長還原打臉

北市東門市場改建最早規畫沿用南門中繼市場「華光特二」用地，數位部日前澄清絕無搶這塊地，稱藍委指控卡東門改建子虛烏有。市長蔣萬安昨還原過程打臉數位部。蔣說，當初市府確想沿用南門中繼市場，也就是華光特二用地續租，但幾次函文，中央都回覆數位部有興建需求，到今年2月政院才決議數位部改到行二行三用地，不用特二。

北市議會民眾黨團也批評中央，要回土地又不使用，等同要市府浪費1.7億元蓋好的南門中繼市場先拆掉，再花數千萬重新蓋東門中繼市場，與民爭地在先，還指沒這回事讓中繼市場白拆，如同「點了麵線又棄單」，浪費公帑、全民埋單。

蔣萬安說，在整件事件溝通過程，當初市府的確覺得南門中繼市場的特二用地，是東門改建很好的中繼場地，因不需要另外再花一筆費用拆除。但因當時中央的回覆指數位部有興建需求，市府才整體綜合評估後，覺得如果續租特二，租金也會比特一高，所以持續跟攤商、里民溝通，最後才決定拍板改在特一用地。

對於是否有被中央卡市場改建用地？蔣說，中央是一直到今年2月才決議數位部不會使用特二用地，市府最重要是站在攤商立場，照顧周邊里民需求，積極溝通下，才在幾次地方說明會後，終於取得共識決定特一作為東門改建中繼點。