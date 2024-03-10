北市議員結合商圈送消費券 估破萬人受惠 蔣萬安到場支持

受疫情、電價、原物料上漲等因素，許多在地店家面臨經營困境，據統計，去年台北市商號及公司共有1萬299間倒閉，考量台北市萬華地區低收入戶是全台北最多，台北市議員徐立信以自身影響力，今天下午在龍山寺前舉辦消費券發放活動，台北市長蔣萬安也到場支持，預估破萬名民眾受惠。

北市議員徐立信今天下午2點，在龍山寺前舉辦消費券發放活動，他說，這是全台首次由民代串聯地方商圈 ，並發送消費券幫助低收入戶民眾，民眾持劵可以前往300家在地店家消費，藉由消費卷消費方式，促進在地經濟繁榮。

徐立信說，愛台灣不是單憑作秀、呼口號，要有具體的行動，有別於傳統贈送鹽、米、麵條、醬油等生活物資，這次透過發放阿信愛心艾馨消費券，讓民眾依照需求選擇自己想要的食衣住行於在地店家消費，一方面幫助弱勢民眾、一方面促進經濟發展。