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柯文哲網路1999成效差 蔣萬安：柯為了省錢 有沒有達到目的？

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天出席國際自由車環台公路大賽受訪。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天出席國際自由車環台公路大賽受訪。記者林麗玉／攝影

台北市研考會因應數位化，2022年斥資600萬元在台北通App建置網路電話功能，遭議員質疑成效差，每月僅逾千人使用，節省市府支出1999市民熱線衍生每年上千萬元的電話費也不如預期。台北市長蔣萬安今天表示，網路電話是備援方案，柯前市府可能為了省錢，但有沒有達到省錢目的，議會就會來檢視，很多政策推動背後，對他來講，應是要更符合民意，站在民眾立場思考。

蔣萬安今天出席國際自由車環台公路大賽受訪，對於前市長柯文哲任內推動的1999網路電話成效差，蔣萬安說，1999其實是市民朋友非常喜愛，且可以第一時間反映各項問題狀況給市府，前任市府規畫1999網路電話，當時思考可能是希望節省相關經費，更重要的視角是要打造台北市韌性城市，網路電話是備援方案，提供不同使用時段民眾的選擇。

蔣萬安說，他上任後，市府的整體評估是看未來、長遠規畫、符合民眾需求，很多政策推動背後原因，是要符合民意，站在民眾立場思考。

媒體追問蔣，前市長柯文哲曾批YouBike前30分鐘免費要提出論述，這次1999網路電話柯文哲是否沒有做好評估？蔣萬安說，任何政策推動最重要也很簡單，就是要符合民意，符合民眾需求，他看的是長遠，YouBike前30分鐘免費看的就是未來長遠規畫，看的是未來、長遠規畫，建立有韌性、包容、任何不同使用者的需求。

蔣說，YouBike前30分鐘免費看的是淨零碳排、看的是綠運輸，1999網路電話也是如此，柯前市府可能為了省錢，但有沒有達到省錢目的，議會就會來檢視，市府是確保民眾得到最好服務及這座城市長遠目標，民眾期待的願景。

省錢 網路 蔣萬安

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