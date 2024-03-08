北大停二複合商城…流標2次恐胎死腹中 議員提案變更機關用地

新北市北大特區內的停二停車場占地1875坪，周邊住宅大樓林立，市府自2021年有意BOT作為複合商城，但為符合停車用地，商城內五成空間需作為停車使用，導致業者評估效益不佳流標2次。經發局認為疫情影響加上營建物料上漲，已難BOT吸引民間投資；議員廖宜琨則說本會期已提案變更土地為機關用地，活化土地使用。

位在北大特區內的停二停車場，土地方正面積1875坪，經發局2021年規劃為容積率500％、建蔽率80％，地上7層、地下3層大樓，總樓地板面積約1萬3915坪。但因此土地分區為停車場用地，有近5成須規畫為停車場，大樓規畫地上6、7樓，地下3層皆為停車空間。

該BOT案主打適合學童、高齡居民所需如親子樂園、親子餐廳、特色書店等，另規畫611坪做為長照機構、托嬰中心、幼兒園及活動中心等。不過2021年起招標後，雖有財團有意進駐，但大面積須作停車場使用，也需騰出空間供公益使用，導致廠投資意願偏低自去年已流標兩次。

議員廖宜琨表示，北大特區人口持續成長，公設需求也逐漸增加，若此案無法順利以BOT方式招標，本會期將提出土地變更為機關用地，提高土地使用效率。許姓住戶則說，當初說有圖書館、親子餐廳等，對於北大許多小家庭而言相當期待，若無法BOT經營，期盼未來能開發符合當地民眾需求的使用空間，提升地方生活品質。

經發局長何怡明表示，停二用地經經發局多次努力招標，但因建案內需包含許多民眾提出的公益設施，加上停車場用地規範，導致兩次招標都流標，目前已呈文給府層定奪是否持續BOT。