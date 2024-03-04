1200月票助攻運量逼近門檻 林口輕軌有望

新北捷運建設如火如荼，林口地方積極爭取的林口輕軌，過去因運量不足每公里3500人次門檻，被列為非優先路線，不過去年7月1日1200月票上路並納入機捷後，運量大幅度增加，目前估算已達每公里3472人次，門檻就差一步之遙。新北捷運局表示，預計今年7月1200月票1周年展開檢討是否提報優先推動路線。在地藍綠議員皆認為，林口輕軌有其必要性，門檻達標是必然，現在就要開始規畫，避免空窗期。

軌道建設被評估為「優先」者，才有機會進一步規畫，其中運量密度達每公里6000人次可規畫興建中運量捷運，而每公里達3500人次則可規畫興建輕軌。

林口交通複雜，加上公車多行駛高速公路沒販售站票，民眾想轉乘機捷，卻常常搭不上公車，地方積極爭取建設林口輕軌，市府也有初步路線草圖，但過去每公里運量不到3500人，被排為中、長期願景，不是優先建設路線。

去年1200月票上路後，納入機場捷運，讓機捷運量大幅度增長，也增加民眾搭乘意願，據新北捷運局計算，林口輕軌運量平均密度已經達到每公里3472人次，逼近輕軌建設門檻。

新北市捷運局指出，林口輕軌初步路線從林口市區東北側到機捷A8長庚醫院站，穿越人口密集的林口新舊市區，長度約5公里，並銜接機場捷運，1200月票於2023年7月推動至今帶動周邊大眾運輸運量，林口輕軌每公里平均運量密度已達3472人次，尚未達到每公里3500人次的門檻值。

捷運局表示，預計將在1200月票推行滿1年後，於2024年7月再行檢討機場捷運提升的運量是否有讓林口輕軌運量密度達到門檻值，若達門檻將提報交通部將林口輕軌列為整體路網「優先推動路線」，接續再進行可行性評估並送中央審議。

新北市議員林口阿姨蔡淑君表示，當初她積極爭取機捷納入1200月票或1280月票後，民眾使用率大增，如何轉乘到機捷，林口輕軌扮演舉足輕重角色。

蔡淑君說，原先市府提出的草案路線是「粉寮路→中山路→文化二路→忠孝路→文化一路→復興一路（A8站）」，但她認為文化一路有國道南出、北入匝道口，可能產生交織問題，建議在原本忠孝路左轉的路線，改為忠孝路右轉接文化三路再接A9後連接A8站；目前運量只差一點點，達標指日可待，市府應先未雨綢繆現在開始動作，不要等到運量達標後才送案。

新北市議員李宇翔表示，林口捷運是他競選重要政見，林口對外交通非常不方便，軌道建設更是缺乏，不少公車因為要行駛國道，都沒有販售站票，在轉乘機捷時，民眾很常搭不上公車，等待時間非常長。

李宇翔說，林口輕軌本來就要做，市府卻不斷用運量作為藉口，桃園端的龜山輕軌路線也已經出爐，兩端輕軌可在機捷銜接，只要把桃園的運量算入，3500人次門檻根本不是問題，呼籲捷運局應該加速動作。

李宇翔說，目前新北的路線圖只是草圖，沒有經果相關評估，他認為市府要先加速爭取提報為優先路線，後續可行性研究與綜合規畫要與地方積極溝通，盡速推動輕軌。