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瑞芳區公所打造友善廁所 性平共融落實日常

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳區公所全新打造性別友善廁所，滿足全齡、全性別、全使用者需求，符合性別平等、多元和共融理念的性別友善廁所，讓性別友善落實於生活中。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳區公所全新打造性別友善廁所，滿足全齡、全性別、全使用者需求，符合性別平等、多元和共融理念的性別友善廁所，讓性別友善落實於生活中。 圖／觀天下有線電視提供

新北市瑞芳區公所除了提供旅遊資訊諮詢外，亦須滿足國內外旅客及一般洽公民眾如廁需求，為有效提升國際形象及推廣新北市性別友善政策，瑞芳區公所全新打造性別友善廁所，滿足全齡、全性別、全使用者需求，符合性別平等、多元和共融理念的性別友善廁所，讓性別友善落實於生活中。

今年在新北市政府環境保護局的輔導及行政院環境保護署的補助之下以有限的預算及空間，將洽公民眾高頻率使用的老舊廁所進行全面性改善，積極推動設置「多功能性別友善廁所」，不以傳統男、女廁為標示，而是以使用者需求為導向，成為無論男女或中性、跨性別者都能自在使用的一間廁所，讓各種生理及心理性別、家庭及照顧者、身心障礙者皆可安心使用。

瑞芳區區長楊勝閔表示，性別友善廁所門板以鮮明的橘、綠對比配色打造活潑明亮清新的如廁空間，廁間以便器種類區分各別獨立空間，一反傳統廁所使用性別區分，還規劃了符合法令相關規定的無障礙廁所，不僅男女可共同使用，亦保障使用隱私及安全，且更符合長者、身心障礙者、幼兒等多元族群需求。

區長楊勝閔進一步說明，區公所身為第一線為民服務機關，建置親子共用且全齡無障礙的性別友善廁所，以推廣性別共融，友善平等的環境設施，提供多元便利且友善的生活空間，全民均能使用，淡化性別刻板印象，符合友善設施要求，讓如廁環境更為友善多元，也能增加使用便利性。

廁所 跨性別

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