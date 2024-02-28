台北市端淡北道路說明會 居民反對批「新北把垃圾丟台北」

淡北快速道路爭議許久，北市交通局今在關渡國小舉辦說明會。大多民眾都反對淡北道路，即使要興建也要等淡江大橋及關渡新橋通車後，北市端才能動工；議員發現，新北市今天報告的交維計畫竟然是第8度被退回的內容，質疑為何要拿舊計畫開會？台北市派了局長出席，新北卻只派副處長，明顯是把台北市當成小弟。

居民陳先生表示，北投地區居就像強迫中獎，淡北道路硬塞進來，卻看不見北市府的配套措施，平常尖峰時段大度路上壅塞車多，建議政府可以在立德路後方設置閘道，引導車輛進出淡北道路。

賈先生持反對意見，新北只是把淡水塞車的狀況往台北市挪，就像是把垃圾丟過來，以鄰為壑。有居民質疑，北市提出的交通報告，已經把關渡新橋列入交通分流之一，不過新北市卻連關渡新橋的評估都還沒做。黃先生批政府沒有宏觀視野，只是頭痛醫頭、腳痛醫腳。

而大多數居民都喊話反對興建淡北快速道路，認為即使要興建，應考量在大度路興建高架橋，並要求北市交通局在淡江大橋通車前及關渡新橋規畫完成前，北市端不得動工。

民進黨議員林延鳳也到場發言，她說今天新北市新工處的簡報內容，還是拿農曆年前被北市交通局第8度退回的交通維持計畫，為什麼要拿舊計畫開會？質疑今天台北市派出的是交通局長，新北卻只派出副處長，「很明顯就是新北市把台北市當小弟」。

議員鍾佩玲表示，關於興建淡北道路，台北市長蔣萬安在議會承諾不當新北市長侯友宜的小弟，但今天的說明會證實北市府就是小弟，屁股也擦好擦滿，淡水的交通問題卻要北投解決，她要求在未有共識之前，北市端不准動工。

北市交通局長謝銘鴻回應，民眾都有提出很好的建議，後續將內容彙整後提報給市長了解，雙北交通局還會持續溝通，今天也有很多市民提出的意見，其實不用等到淡北道路動工才做。

「台北市絕對不是小弟」謝銘鴻強調，淡北快速道路橫跨台北與新北，要雙北共同面對問題，台北市端的交通維持計畫審查更是非常嚴謹，台北市的態度就是「該退的都會退回」。