淡北道路交維計畫遭退 北市道路水準僅F級惹議

新北市府在台北端交通維持計畫8度遭北市府退回，報告書中提到「施工路段服務水準」將長達525天尖峰時段為評比最差「F級」，引發居民擔憂。北市交通局回應，該交維計畫並非最後通過內容，已要求施工單位針對未來施工後道路服務水準降至F級狀況提具體改善方案，新北市正重新修正。

根據新北市提出淡北快速道路施工交維計畫，預計有843天在台北市端施做，經評估後，大度路「中央立德路段」不論是晨間往台北或傍晚往新北，有525天服務水準都將呈現最差之「F級」。

北市議員林延鳳批評，新北市府明知施工會造成北投地區交通嚴重壅塞，非但提不出解方，連最基本的調查研究與配套設計都亂寫遭北市府退回，經揭露後還「見笑轉生氣」，反批他人「抹黑、帶風向阻礙地方建設」，無視基層民意，讓關渡與北投成為第二個內湖科技園區。

林延鳳說，北市府交通局審查相關報告時，未邀請其他局處如消防局、衛生局等參與相關意見討論，施工期間若當地發生嚴重災禍或有緊急送醫需求，往返淡水馬偕醫院的路程可能造成致命延誤，更遑論其他大規模救災情境，如無相關配套措施，「交通黑暗期」恐將釀成禍延性命的重大災難。

林延鳳呼籲台北市長蔣萬安能出席今天的淡北道路說明會，傾聽民眾心聲，在地方民眾見證下，向新北市鄭重提出嚴厲要求，並要求轄下交通局務必持續用最高標準審視後續報告，莫讓新北市府心存僥倖繼續擺爛。

北市交通局回應，新北市最近一次提交的交維計畫中，道路服務水準確實評估為F級，不過該交維計畫仍在審查中，並非最後通過內容。

交通局表示，北市府已在該次審查意見中，要求施工單位針對服務水準降至F級之狀況研提具體有效之改善方案、救災及應變計畫，新北市新工處重新檢討修正交維計畫，至於於消防及衛生局等單位，將於後續幹事會議及更高層級審查會議中邀集共同參與審查，以提升交維計畫完備性。