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汐止汐萬路人行道難行 鋪面要更新變好走

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區汐萬路一段緊鄰長江街人行道鋪面進行更新，讓行人有更優質的通行環境。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區汐萬路一段緊鄰長江街人行道鋪面進行更新，讓行人有更優質的通行環境。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區汐萬路一段緊鄰長江街，進出的人車不少，只是人行道鋪面老舊不好走，所以，新北市議員白珮茹就反應相關單位改善，而利用過年後，汐止區公所也開始進場施工，將人行道鋪面進行更新，讓行人有更優質的通行環境。

江北里長謝祚敏說，這一段人行道施作是從汐萬路活動中心至長江街涵洞，非常感謝白議員跟公所的幫忙，上星期已經進場施工，因為，這段人行道已經十幾年，坑坑洞洞、地磚都不平，現在施作好了以後，希望這段路變平坦，讓行人走的非常平順。

新北市議員白珮茹表示，汐萬路一段靠近長江街的人行道，因為走的行人非常多，主要是裡面住宅區的人要到大同路還有汐止老街採買，大部分都會走這一段的人行道，之前里長非常憂心因為鋪面非常老舊希望能夠改善，很感謝汐止區公所的配合，在二月底進行鋪面改善工程，希望完工後，可以讓周邊的行人通行空間可以更好，也讓大家走起路來可以更安全。

汐止區長林慶豐指出，在江北市民活動中心前的人行道，因為里長及議員反應人行道老舊，所以，公所也趁過年後儘速進場施工，希望把硬體設施改善好，給市民鄉親好朋友有一個良好的通行環境。

人行道 汐止

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