新北泰山降壓停水影響近7千戶 周六4處水車待命

台灣自來水公司辦理「配合塭仔圳第1-1區重劃區泰山全興路900mm臨遷二階段工程」計畫性停水，第二階段工程訂於本周六、3月2日0時起至16時止，共計16小時進行自來水降壓及停水，影響戶數計6957戶，包括停水戶604戶、直接供水用戶15戶、降壓戶6338戶。

新北市水利局表示，減壓停水時間設置4處臨時供水站及水車隨時待命，停水期間民眾如有需要可至臨時供水站取水或聯繫台水公司協助送水。提醒民眾於停水期間應關閉抽水馬達電源，避免空轉過久導致馬達損壞或引起火災。

停水地區範圍包括同榮里、義學里、明志里、貴子里含周邊巷弄。4處臨時供水站位置包括同榮里泰山區公園路33號對面、義學里泰山區中華街26號旁、山腳里泰山區泰林路二段476號、貴子里泰山區工專路61號前。

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