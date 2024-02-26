台日棒球交流賽非球賽？ 遠雄諷北市府：把交流賽當泰勒絲演唱會

日本職棒讀賣巨人隊將在周末於台北大巨蛋與中華職棒舉辦交流賽，但市府上周發函遠雄，告知國際表演賽屬於「商業性活動」不符合「國際性職棒賽事」，須繳納千分之6分潤金給市府，遠雄副總經理楊舜欽今表示，直言市府「將交流賽當泰勒絲演唱會」，與球迷、市場上認知有很大的落差，應將相關標準說清楚，而不是模糊帶過。

楊舜欽表示，站在BOT契約方立場，希望知道市府對於各類賽事認定的標準，而非先鼓勵廠商承接舉辦後，真的要舉辦了又突然對賽事的性質的認定刁難，認為該比賽不符合全國性、職業性、公益性、國際性等規定，這樣的主觀認定對於，與球迷、市場上認知有很大的落差，「如果市府認為中職邀請日本球隊來打邀請賽不符規定也尊重」。

楊舜欽直言，除了台日交流賽外，未來中職明星賽、熱身賽遠雄也都不知道符合「全國性、職業性、公益性、國際性」那市府應說明清楚，標準究竟是誰認定、標準是什麼，認定後找誰申覆。至於遠雄須把收入的千分之6分潤金繳給市府，楊表示，受益分潤問題不是那麼重要，重要是雙方信任機制，不能事前事後態度不一樣。

楊舜欽說，大巨蛋從興建到完工走到今天，這些府內長官從前朝至今也交手10幾年，思維模式他們也都知道，棒球場蓋完就是為了打棒球，但不知道在市府所謂官員眼中還分那麼多種棒球，「要告訴我們哪一種棒球是棒球，哪一種棒球不是棒球」，未來還有很多國際級職業邀請賽，遠雄作為場地方也必須根據市府認定，來跟主辦方談判。

民進黨議員許淑華表示，北市府應重新研議對於此類「國際賽事」的定義，不清楚的認定可能導致賽事成本轉嫁消費者，將國際交流賽事視作商業活動，不僅忽略了其在文化、體育交流中的價值，同時也可能讓增加的成本轉嫁給消費者，導致票價調漲。