北市EOD議員轟一人一把號、疊床架屋 籲推一區一校目標

北市許多學校屋齡已逾40年，未來15年7成學校面臨老舊校舍改建，不過目前7個行政區19處改建項目多只新建停車場，議員陳宥丞更質疑，市府也沒跨局處聯繫，對比教育局的校園改建工程，與都發局評估的EOD報告潛力基地，僅忠義國小一案吻合，市府委外花743萬元做「EOD先期規畫委託案」報告，教育局竟沒參考執行，一人一把號、各吹各的調，根本疊床架屋，籲市長蔣萬安應訂定一區一校EOD目標。

教育局表示，多數學校改建案非屬全區改建，在以教學為優先考量下，又改建基地不大，非屬教學設施納入規畫的使用可行性低，惟停車場可設置於地下層，才會較多校舍改建案納入參建。

至於北市府的「EOD先期規畫委託案」報告，是由都發局主政，以市有地整合為導向進行初步選點建議；至於教育局選取改建案，主要以預算有限及教學安全為優先考量，改建對象有所不同。

不過教育局提到，也會持續配合市府政策，加速高齡校舍改建，以教育為導向，滿足學校教育需求、校舍安全為主，若校舍改建案符合學校餘裕校地大於1000平方公尺或改建總樓地板面積大於1萬5千平方公尺的規定時，提報府級市有資產供需整合會議，納社區所需公共服務空間的可行性。

民眾黨議員陳宥丞表示，最近他參與港湖地區的老舊校舍修繕、漏水、鋼筋裸露、甚至氯離子過高等問題，因台灣地震頻繁，家長們對於孩童在危險老舊建物中求學，都感到憂心。早在前市長柯文哲任內就提出EOD計畫，「導入托嬰、托幼、托老、日間照顧及區民活動中心等社區所需的公共服務」，整合校園週邊公有建物及土地利用，使學校與社區共同發展。

陳宥丞說，目前台北市7個行政區有19處學校進行改建，項目卻多只新建停車場，都發局、教育局也沒跨局處聯繫，針對老舊學校校舍，並盤點周邊居民實際需求規畫EOD改建，他認為北市府應該一區先擇定一處，不要等程序往後走，政府決定規畫完才來納EOD討論，因EOD最重要精神，並不只是公有土地的更新，應該「讓居民有都更感，才敢都更」。

陳認為，EOD精神不只是老舊學校更新，而是要進而帶動周邊民間的都市更新，包括社區公共設施、社宅、都市更新中繼宅都能進駐，終極目標就是希望透過EOD，共構公共設施、都市更新中繼宅等，才能有效一個區塊、一個區塊慢慢帶動周邊民間都更，政府由公而私帶動都更量能。

都發局表示，都發局於108年12月完成「北市市有建物及用地整合運用導向之都市發展（EOD）」先期規畫委託案，盤整北市土地及建物等資料評估有7處潛力基地，並研擬初步方案。方案內容是供各基地主管機關作為規畫參考，後續發展仍需依主管機關實際需求滾動評估辦理。