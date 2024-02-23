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台大化學實驗室火災 北市環局今起專案輔導巡查26處學術機構
台大化學實驗室今晨發生火災，台北市環保局今宣布，為提升北市運作毒性及關注化學物質的學校、研究機構，在管理與預防災害等安全措施，環保局今起針對轄內26處列管的學校及研究機構，啟動專案輔導巡查，做好風險控管機制，確保校園師生及民眾安全。
環保局說明該專案輔導巡查，不只檢視存放物質是否符合規定、檢查毒災應變的防護與偵測等設備，也詳細審視毒性及關注化學物質清單、運作紀錄、貯存紀錄、平面配置圖、安全資料表等，確保均符合毒性及關注化學物質管理法等規定。
環保局指出，透過專案輔導讓北市主要運作毒性及關注化學物質的學校、研究機構，更了解如何預防毒性及關注化學物質災害發生，提升運作單位的管理及災防知能。
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