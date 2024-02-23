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台大化學實驗室火災 北市環局今起專案輔導巡查26處學術機構

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台大化學實驗室今晨發生火災，台北市環保局今宣布即日起針對轄內26處列管的學校及研究機構，啟動毒化物專案輔導巡查。圖／台北市環保局提供
台大化學實驗室今晨發生火災，台北市環保局今宣布即日起針對轄內26處列管的學校及研究機構，啟動毒化物專案輔導巡查。圖／台北市環保局提供

台大化學實驗室今晨發生火災，台北市環保局今宣布，為提升北市運作毒性及關注化學物質的學校、研究機構，在管理與預防災害等安全措施，環保局今起針對轄內26處列管的學校及研究機構，啟動專案輔導巡查，做好風險控管機制，確保校園師生及民眾安全。

環保局說明該專案輔導巡查，不只檢視存放物質是否符合規定、檢查毒災應變的防護與偵測等設備，也詳細審視毒性及關注化學物質清單、運作紀錄、貯存紀錄、平面配置圖、安全資料表等，確保均符合毒性及關注化學物質管理法等規定。

環保局指出，透過專案輔導讓北市主要運作毒性及關注化學物質的學校、研究機構，更了解如何預防毒性及關注化學物質災害發生，提升運作單位的管理及災防知能。

台灣大學化學系大樓，今天清晨5時許發生火災，火勢在6時撲滅，大樓內部沒有人、無人受傷。記者廖炳棋/翻攝
台灣大學化學系大樓，今天清晨5時許發生火災，火勢在6時撲滅，大樓內部沒有人、無人受傷。記者廖炳棋/翻攝
台大化學實驗室今晨發生火災，台北市環保局今宣布即日起針對轄內26處列管的學校及研究機構，啟動毒化物專案輔導巡查。圖／台北市環保局提供
台大化學實驗室今晨發生火災，台北市環保局今宣布即日起針對轄內26處列管的學校及研究機構，啟動毒化物專案輔導巡查。圖／台北市環保局提供

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