陪家人吃湯圓？忘了明天是元宵節 蔣萬安竟回這句話

明天是元宵節，台北市長蔣萬安下午參加道安會報前受訪，媒體問他明天會不會陪家人過元宵節？蔣萬安似乎忘了明天是元宵節，驚覺說「啊，對齁」明天就是元宵節、吃湯圓。

蔣萬安說，他應該會跟家人一起好好吃個湯圓，謝謝提醒，應該會，也許晚上去夜市吃知名的湯圓。

另外，民進黨前立委高嘉瑜港湖選區落選之後，前天在網路節目專訪中說2026年她不會缺席，「當然希望可以挑戰市長」，「是我的目標之一，希望有這樣的機會」，昨天高嘉瑜受訪還說，對比台北市長蔣萬安，她一路以來靠自己的努力，和得天獨厚的蔣萬安有很大的差別。

媒體也問蔣萬安，是否得天獨厚？蔣萬安說，在民主社會，沒有誰是得天獨厚，都要非常努力，爭取民眾的認同，透過民主的機制，選民一票、一票選出來的，所以沒有人是得天獨厚。