獨／用生命學騎車....初領駕照前3年死傷最慘重 北市揭原因

各縣市政府專注洗刷「行人地獄」之名，但近3年台北市交通死傷事故中，行人占6%，機車死傷卻達77%以上，其中以18至24歲最多，又以初領取駕照3年內死傷最嚴重，有如用生命在學習騎車，台北市長蔣萬安宣布今年是「交通安全年」除了改善行人安全，如何降低年輕族群騎車死傷事故，實刻不容緩。

交通局資料分析，北市日間活動人口數約328萬人，跨縣市至北市通勤、通學情形，新北市有78.9萬人，桃園市8.2萬人，基隆市4.9萬人，跨縣市至台北市通勤學頻繁，通勤以騎機車最多，約占33%；據統計，以111至112年，北市死傷事故中以機車為大宗，占7成以上。

根據族群分析，機車死傷人數以18至24歲年輕族群中，以初領取駕照前3年死傷情形較嚴重，隨著取得駕照時間越長，死傷人數明顯下降。北市交通局認為，新手駕駛，恐因防禦駕駛觀念薄弱導致，另外就是速度管理的問題，與超速有關，以及法令認知不足。

台北市交通局交通安全科長葉志宏表示，近3年統計，北市車禍死傷最主要的車種為機車占77%，再以年齡層分析，18到25歲占比為24%，判斷該族群剛領到駕照，對於路權、左右來車、騎乘技巧，以及對車速無法精準拿捏有關。

葉志宏表示，台北市補助尚未考取駕照的學員，在考照之前能到駕訓班上課，內容包含建立路權等觀念的學科，以及控制油門、障礙排除等術科。另外，考量死傷事故多為18歲高中3年級將畢業升大學，因此市府積極到學校內宣導駕駛基本觀念，以及駕訓班課程補助。

葉志宏表示，根據公路總局統計，機車駕駛考取駕照之前有先到駕訓班上課者，違規風險降低56%，肇事風險降低35%，「超速違規，本身的事故風險值就很高。」

北市交通警察大隊指出，年輕族群對路權、安全騎乘技巧及速度管理認知不足。交大表示，對於取締超速，目前已經做到巷弄內的測速取締。

根據中央國家道路交通安全綱要計畫願景，目標是在116年將整體死亡人數下降18%，針對機車死傷事故，北市府表示，已率全國之先，配合交通部公路總局辦理「機車道路安駕訓練」補助計畫，台北市額外再補助1,200元；補助及加碼優惠方案，截至去年10月底，駕訓補助累積補助人數達3515人。

另外，製作宣傳單張提供高中職發放給高三生廣為宣傳，並印製配送至北市本市各大專院校與駕訓班等供學生及民眾知悉。

交通局也分析，機車死傷事故前3名肇因，分別是未注意車前狀況，排名第二是超速失控，第3是未依規定讓車；增幅最多的前3名是未保持行車安全距離和未依規定左、右轉。 發生位置以路口占6成最多，機車涉入路口側撞中，左轉側撞件數約為右轉側撞件數之3.2倍。