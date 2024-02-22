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北市抽驗批發市場蔬果 芥菜油菜辣椒不符規定

中央社／ 台北22日電

台北市市場處今天表示，公布1月抽驗果菜批發市場蔬果，包含芥菜、油菜、辣椒不符規定，共銷毀1萬2995公斤，違規原因是受天候異常，病蟲害大增，導致農民無法準確用藥。

台北市政府市場處新聞資料指出，北市第一及第二果菜批發市場是由市府委託台北農產公司經營管理，為確保民眾食用及流通至大台北地區蔬果安全及品質，1月抽驗1433件蔬果，其中102件不符合規定。

市場處表示，此次抽驗蔬果不合格品項為芥菜、油菜、辣椒，分別銷毀6160公斤、5855公斤、980公斤，共1萬2995公斤，芥菜因年節供貨量大，所以加強抽驗，油菜、辣椒本來就是重點式加強抽驗品項，至於不合格原因，受天候異常，病蟲害大增，導致農友無法準確用藥。

市場處指出，北農統計1月蔬果進貨量共5195萬公斤，檢驗後農藥不合格蔬果供應商，分別來自雲林縣、彰化縣、屏東縣，以蘿蔔等為主。北農已禁止不合格供應商交易及暫停其餘同品項蔬果拍賣，經檢驗合格才拍賣，不合格就報廢銷毀，並依規定要求停止供應。

此外，市場處表示，從12月至隔年4月是草莓盛產季節，主產區為苗栗縣大湖鄉，因此處冬季少雨、日夜溫差大且溫度適宜，生產的草莓品質較佳，草莓是含有多種維生素極具營養的水果。

市場處建議民眾選購草莓時，可挑外觀色澤鮮豔、顆粒飽滿及香味濃郁果實，應注意草莓接觸水後易腐爛，民眾購買回家後，可先放冰箱冷藏，要吃時再清洗，以延長貯藏壽命及口感。

北農 抽驗 草莓

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