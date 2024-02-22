MINOU突停業 北市42件申訴

美甲、美足保養品牌「MINOU」於去年12月無預警停業，逾萬名會員權益受損，台北市迄今受理42件消費申訴。北市法務局昨發布消費警訊，業者已在官網公告課程轉換方案，消費者若不接受提案，應盡速向銀行申請「信用卡爭議款項」，或向法院申請支付命令。

北市法務局表示，台灣喜成美的事業有限公司旗下品牌「MINOU」，去年12月15日無預警宣布暫停營業，影響全國約1萬2000名會員權益。

消保官龔千雅說，經北市府衛生局函請業者到市府說明及提出解決方案，業者前天於官網公告有課程殘值的會員可轉換至其他美容集團之課程繼續使用，並提供會員查詢原課程所餘殘值。

龔千雅提醒，若不接受新課程轉換方案，以刷卡方式購課者，可洽發卡銀行申請爭議款，要注意信用卡爭議退款有期限限制，需於業者無法提供服務日起120日內，且追溯時間不得超過交易清算日起算的540日提出申請，消費者應把握信用卡規範期限，洽詢發卡銀行提起爭議帳款賠付申請。

龔千雅表示，若無法提出信用卡爭議款或以現金方式購課者，可向法院聲請核發支付命令，或採訴訟程序請求，確保自身權益。