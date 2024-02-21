深坑大火塑膠惡臭飄雙北 苗博雅深夜開砲：市府高層睡得安穩？

新北市深坑區昨天下午2時許發生火警，儘管火勢昨晚6時左右撲滅，不過塑膠惡臭卻瀰漫雙北多地，引發許多居民抱怨、不堪其擾。社民黨台北市議員苗博雅今天凌晨在臉書貼文，痛批北市府至今未發官方說明，「市民憂慮、頭痛、睡不著的時候，市府高層官員在家睡得安穩嗎？」

苗博雅今天凌晨在臉書說，現在是凌晨0點30分，受到下午新北深坑嚴重大火影響，越來越多市民反應空氣中有異味（據報火災現場有7000顆鋰電池），她從傍晚獲報就不斷提醒、要求市府監測空氣品質，並且持續追監測結果。

苗說，但到現在(今凌晨)，台北市政府都沒有發布任何官方的說明，連最基本的初步災情分析、空氣品質測量都沒有彙整。讓市民無法安心。應變速度非常不理想！

苗博雅說，文山區26萬人，其中未成年的孩子有3萬5千人，老人有5萬2千人。都受到不明異味空氣的嚴重影響。而且現在異味持續逐步擴散到大安區，以及臺北市其他區域。市民憂慮、頭痛、睡不著的時候，市府高層官員在家睡得安穩嗎？

苗博雅的臉書貼文一出，引發許多網友留言怒喊「萬芳社區現在味道還是非常濃，一開窗就聞得到」、「雙北市長都還沒有任何反應」、還有網友今天清晨留言「5:40 辛亥這邊味道還是非常重，等等怎麼安心把小孩送上學？…政府反應迅速真的太慢了！很生氣」。