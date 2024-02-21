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北投熱海大飯店 250萬禮券未兌領

聯合報／ 記者鍾維軒／台北報導
熱海大飯店2月底將結束營業。圖／摘自熱海飯店臉書
熱海大飯店2月底將結束營業。圖／摘自熱海飯店臉書

北投熱海大飯店日前公告2月底結束營業，北市府派法務局、衛生局與觀傳局調查，發現業者仍有250萬元的餐券、溫泉券與休息券在市面上流通尚未兌領，消保官呼籲消費者應於29日前向飯店辦理退款。

北市法務局表示，中央主管機關公告的商品（服務）禮券定型化契約應記載事項中，訂有履約保障機制，履約保障期限自出售日起算1年。熱海大飯店從2020年起就未再販售預付型餐飲券、溫泉券及休息券，目前流通在外皆為2020年以前販售，已超過當初銀行信託履約保障1年期間。

法務局提醒，消費者應於2月29日前，盡速向熱海大飯店辦理退費，由於退券原因為不可歸責於消費者的事由，業者亦不得收取手續費。消保官已請業者於結束營業後，在官網註明聯絡方式，提供消費者退費管道，但公司有可能解散清算，消費者要把握時間辦理退券。

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