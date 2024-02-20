運量成長 安坑輕軌尖鋒26日起縮短至6至8分鐘一班

安坑輕軌通車滿一周年，至今累計運量已超過200萬人次，日運量也達5600人次，除熱門車站大幅度成長，較靠山區的車站運量也有15％以上成長。新北捷運公司今天宣布，原只在上午6時30分至8時30分行駛在安康（K6）至十四張（K9）的加密班次區間車，擴大至全線（K1雙城至K9十四張）行駛，全線班距從原本10-12分鐘縮短到只要6-8分鐘；下午5時至晚間8時時段的8-10分鐘班距也擴大全線行駛，讓民眾更方便搭乘。

安坑輕軌全線約7.5公里，由安泰路與安一路交會處機廠起，在喜洋洋與甜蜜蜜社區附近設K1雙城站，依序還有K2玫瑰中國城站、K3台北小城站、K4耕莘安康院區、K5景文科大，再以高架方式沿安和路北行，於安和路與安康路口設K6安康站、K7陽光運動公園站，K8新和國小站後，沿新闢計畫道路北行後跨越新北環快道路、新店溪至新店十四張地區的K9站十四張站與環狀線Y7站轉乘。

原先K6至K9使用人數較多，安坑輕軌在上午上午6時30分至8時30分設有被稱作「小圈」的區間車，每6-8分一班車，全線行駛的「大圈」K1-K9則是每10-12分鐘一班，因為運量逐漸提升，k1-K5站根據統計，使用量也有成長15％以上，捷運公司宣布區間車在上班時段的密集班次，擴大到全線行駛。

另外下午5時至晚間8時的下班時段小圈區間車，也擴大至全線行駛，同樣全線班距縮短至8-10分鐘，讓安坑輕軌全線周邊民眾都能更方便搭乘。

新北捷運公司表示，K05景文科大至K01雙城站的非區間車乘客呈現穩定成長，接駁車運量也有提升，顯示乘無論通勤或通學乘客，皆呈現穩定成長趨勢，而早午尖峰時刻，經常性有大量人潮，導致常有列車車廂擁擠情形，安坑輕軌依照運量旅次分析，將該時段區間車改為全線行駛並縮短班距，以服務更多旅客，也增加旅客轉乘便利性。