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民汐線柯市府8年無進展 藍綠議員批、白議員稱有誤會

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
北市捷運局今晚舉辦民生汐止線台北市段公聽會。圖／北市捷運局提供
北市捷運局今晚舉辦民生汐止線台北市段公聽會。圖／北市捷運局提供

暌違11年，北市捷運局今晚舉行民生汐止線台北市段綜合規畫公聽會。台北市前市長柯文哲認為該現為「盲腸線」，加上民生社區有反對意見，同時又有環狀線、信義東延段等工程進行，8年任期間毫無進展，蔣萬安擔任市長後才看見一絲曙光，預計3月底前提報中央審議。

民眾黨議員陳宥丞表示，根據居住人口、交通流量、公車班次等科學數據綜合評估後，發現民生汐止線有其必要性，柯文哲當初語出驚人稱「盲腸線」，是一開始有誤會。

陳宥丞說，同時間還有環狀線、信義東延段等工程，資源優先次序沒有這麼前面，加上民生社區居民有不同意見，所以才暫擱，蔣市府並非「柯規蔣不隨」，反而是因為奠基在柯的政績上，蔣才能現在送出綜合規畫。

國民黨議員秦慧珠認為，民生汐止線連接汐止、內湖、民生社區，到民生東、西路與西區，串連雙北，可解決內湖塞車問題。當初柯文哲覺得要先做環狀線，加上民生社區居民有反對聲音，柯因為不想得罪人而擱置，後來新北市不想繼續等待，才送審汐東線，最終核准並動工，整條路線的主導權在新北市手上。

秦慧珠說，民汐線從郝市府時代規畫，中間跳過柯市府，由蔣市府接續推動，等於打了柯文哲的臉，8年什麼都不做，還創下任內無捷運完工的偉大記錄，這條柯文哲耽誤的捷運線必須緊鑼密鼓推動，蔣萬安為台北、新北交通努力，與只會耍嘴皮子柯文哲完全不同。

民進黨議員何孟樺批評，柯文哲的口無遮攔往往讓大家看見了他對市政的一竅不通、毫無遠見，實在不值參考。民汐線行經的東湖地區，許多交通規劃可說是「先天不良、後天失調」，需要透過都更等工程手段解決，無法一蹴可幾，民汐線串聯北市核心地帶、松山機場與新北市汐止區，有望一定程度舒緩內湖地區交通問題。

何孟樺提醒，無論是民汐線或去年底已經開工的汐東捷運，短時間內最重要的應是施工期間的交維計畫，內湖交通已經相當壅塞了，若因施工導致雪上加霜，不僅會引發民怨，更會讓捷運的美意畫虎不成反類犬，雙北市府都應該謹慎規劃。

柯文哲 汐止

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