泥漿水排入基隆河 北市環保局抓到了

北市南港區玉成抽水站日前遭稽查人員發現，排水口處有不明白色泥水排入基隆河，環保局追查發現是某清潔公司承包附近建案雨水涵管溝泥土清除工程，疑因過程未妥善阻隔造成汙染，環保局查獲依法告發，將處3萬元到300萬元罰鍰，並要求業者停止作業改善。

環保局表示，17日下午於南港區玉成抽水站巡視環境，發現排水口處有不明白色泥水排出，稽查人員依水色研判來源應為營建工程的泥漿水造成，當下即鎖定周邊工程，並沿雨水涵管上游展開稽查，隨即在昆陽街附近發現有吸泥車正在進行雨水涵管抽吸作業。

環保局說明，經了解違規廠商為春豐環資事業有限公司，承包附近建案雨水涵管溝泥土清除工程，環保局溝渠隊人員著青蛙裝進入箱涵檢視發現，該公司因清除過程未妥善防治阻隔，造成汙漿水在作業過程中沿下游往玉成抽水站方向持續流出，造成基隆河汙染。

環保局指出，建築工程為進行周邊雨水涵管清淤時常使用吸泥車抽除，並搭配人工清理，但若事前未作好阻隔設施，即可能造成泥漿水排出造成污染，承包商進行清除工程時因便宜行事，造成河川汙染，以違反水汙染防治法，將處3萬元到300萬元罰鍰，並要求業者停止作業，進行改善。