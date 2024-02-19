線形公園景觀改造 設裝置藝術融合在地風貌獲獎

台北市工務局今天表示，已完工捷運圓山站至民族西路段線形公園景觀優化工程，因融合圓山歷史、人文等元素當素材，並有大型裝置藝術、街道家具等媒材，獲景觀大獎肯定。

北市府工務局公園處發布新聞資料指出，以提升公共空間環境品質為目標的捷運圓山站至民族西路高架橋下線形公園優化改善工程，經設計團隊巧思，透過相關媒材等元素，建立人與地方的感知連結，並孵育現今與未來種種可能及想像。

公園處表示，捷運圓山站至民族西路段線形公園景觀優化工程案，獲得第11屆台灣景觀大獎溝通傳播類佳作，另有3工程案也獲獎，包含興國公園、北市市政大樓及市府路周邊景觀改善工程、蘭興及克強公園整建工程。

工務局指出，捷運圓山站至民族西路高架橋下線形公園優化改善工程，是捷運公司在2021年設計完成捷運線形公園後，由公園處接棒闢建。

公園處表示，捷運圓山線形公園優化改善工程案，除設置環狀式84支H型鋼搭配不銹鋼鏡面大型裝置藝術的奇幻廣場，盼讓民眾置身中央環顧四周，可透過鏡面感受都市及地景奇幻樣貌，而夜間多樣光源，也會讓鏡射千變萬化，盼讓城市地景回歸以市民為主體。

此外，捷運圓山線形公園捷運墩柱外側以鏤刻鋼版包覆，並設置在地文史古蹟、捷運地圖、在地詩詞等具圓山歷史內涵的圖文，透過燈光打亮，盼減少捷運高架橋墩帶給線型公園厚重感；公園處指出，線形公園是以結合社區發展、佈展活動、交通中介等主軸進行改造。

公園處表示，將持續提升公園、綠地、廣場景觀的品質，會以保存生態機能與在地文化特色和連結社區為主軸，期盼為市民提供更安全、優質、愉悅可休憩的公共空間及環境。