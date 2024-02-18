侯友宜永和保福宮發福袋 突遇婦人攔轎陳情

新北市長侯友宜今上午赴永和保福宮參香、發福袋，一名王姓婦人在廟門前攔轎申冤，指自家屋齡36年的公寓，因樓上違建外推陽台，家中天花板多處龜裂、坍塌、窗戶位移，怒批工務局毫無作為、瀆職。侯現場聽完拍拍民眾並未回應。工務局指出，去年7月會勘確認違規陽台外推已改善，民眾陳情違規下周會再會勘。

居住永和區中山路一段的王姓婦人今在保福宮向侯友宜陳情，指自家位於3樓屋齡36年公寓，因樓上2014年改建，2處違建外推陽台成客廳、臥室，當初天花板便出現問題，雖然後續建商有修復問題，但2022年地震新北僅3級卻讓家中天花板多處龜裂、坍塌，甚至去年起窗戶位移，讓她不敢開窗。

王姓婦人說，多次向工務局陳情，公務單位會勘後又叫她走法院、找結構技師鑑定，但王認為對方違規，為何自己花錢找人舉證、鑑定，政府應行使公權力拆除違建。