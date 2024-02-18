快訊

柬埔寨適合旅遊嗎？ 記者直擊分享「保命心法」一覽高棉的微笑

NBA／飛過216公分歐尼爾 188公分麥克朗灌籃大賽衛冕

國民黨立院想靠藍白合作推法案 不如藍綠談一談更快？

上海團行程挨轟黑箱？ 蔣萬安轟：每到這時又「炒」一次

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天上午出席市府共識營。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天上午出席市府共識營。記者林麗玉／攝影

台北燈節登場，今年台北燈節上海參訪團相關行程，北市府仍不事先公開，遭議員何孟樺批評北市府黑箱，質疑這次與上海也有市政交流行程，行程應公開透明，讓所有市民有權知道。台北市長蔣萬安今表示，北市府是依循中央要求行程必須低調、單純，而且要安全為原則。

對於黑箱質疑，蔣說，市府會在每一天晚上將上海團整天詳細行程對外公開，所以不要每一次到這個時候又再「炒」一次。

蔣萬安上午出席市府共識營受訪，對這次上海團來訪，北市府依舊不先公開行程，遭質疑黑箱，蔣回應，這一次台北燈節邀請很多友好城市，上海花燈來台北展出行之有年，也是過去非常多年慣例，北市府都是依法、依規定、依照慣例來向中央提出申請。

蔣說，中央都有告訴市府，要求行程必須低調、單純，而且要安全為原則。市府會在每一天當晚，將上海團整天詳細的行程對外公開。所以這完全是讓大家可以清楚瞭解，哪有什麼黑箱？這完全是非常公開，所以不要每一次到這個時候又再炒一次。

媒體也問蔣，去年上海團到台北參加台灣燈會，蔣萬安有安排與當時來台的上海市台辦副主任李驍東會面，這一次是否因降低層級，與上海方有默契不安排接見？還有上海團這次是否參訪大巨蛋？蔣仍低調表示，每一天都會在晚上公開所有行程，都是依照過往慣例，也是中央希望市府要低調、單純而且安全的原則。

上海 蔣萬安

延伸閱讀

綠委提盧秀燕立院備詢 蔣萬安斥「亂了套」那將王世堅還我

影／初九天公生北市松山奉天宮人潮不斷 蔣萬安參拜向民眾拜年

「眾神保庇」花燈人偶嚇到人 蔣萬安到場賞燈自拍讚「醜水」

上海團抵台出席台北燈節 未安排正式會面蔣萬安

相關新聞

上海團行程挨轟黑箱？ 蔣萬安轟：每到這時又「炒」一次

台北燈節登場，今年台北燈節上海參訪團相關行程，北市府仍不事先公開，遭議員何孟樺批評北市府黑箱，質疑這次與上海也有市政交流...

影／初九天公生北市松山奉天宮人潮不斷 蔣萬安參拜向民眾拜年

今天是傳統習俗大年初九天公生的日子，台北市長蔣萬安上午前往台北市松山奉天宮參拜，並向民眾拜年，受到熱烈地歡迎。

平溪主燈空中相撞起火 侯友宜指這含義：是吉祥預兆

新北市長侯友宜今上午赴永和區保福宮參香、發福袋，第一位搶頭香的民眾清晨6點半就來排隊，現場滿滿人潮搶著拿福袋。侯說，今天...

台北燈節眾神花燈惹議 蔣萬安：鼓勵創意 邀請大家賞燈

台北市長蔣萬安今天上午出席台北市府共識營，針對2024台北燈節其中一組眾神花燈，被民眾嘲諷像是提前過中元節，蔣萬安表示，...

影／平溪天燈主燈墜 侯友宜：「平安龍好」

新北平溪天燈節昨晚舉行，兩盞主燈「龍」與「世界」升空後碰撞燃燒、所幸消防人員及時撲滅。新北市長侯友宜上午前往新北市永和區...

雙北世壯運報名開跑 30歲以上皆可參賽 4月17日前享早鳥7折

2025雙北世壯運報名活動昨天下午開跑，台北市長蔣萬安也於昨天於台北燈節點燈儀式上宣布啟動，歡迎30歲以上民眾參與報名，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。