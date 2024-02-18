上海團行程挨轟黑箱？ 蔣萬安轟：每到這時又「炒」一次

台北燈節登場，今年台北燈節上海參訪團相關行程，北市府仍不事先公開，遭議員何孟樺批評北市府黑箱，質疑這次與上海也有市政交流行程，行程應公開透明，讓所有市民有權知道。台北市長蔣萬安今表示，北市府是依循中央要求行程必須低調、單純，而且要安全為原則。

對於黑箱質疑，蔣說，市府會在每一天晚上將上海團整天詳細行程對外公開，所以不要每一次到這個時候又再「炒」一次。

蔣萬安上午出席市府共識營受訪，對這次上海團來訪，北市府依舊不先公開行程，遭質疑黑箱，蔣回應，這一次台北燈節邀請很多友好城市，上海花燈來台北展出行之有年，也是過去非常多年慣例，北市府都是依法、依規定、依照慣例來向中央提出申請。

蔣說，中央都有告訴市府，要求行程必須低調、單純，而且要安全為原則。市府會在每一天當晚，將上海團整天詳細的行程對外公開。所以這完全是讓大家可以清楚瞭解，哪有什麼黑箱？這完全是非常公開，所以不要每一次到這個時候又再炒一次。

媒體也問蔣，去年上海團到台北參加台灣燈會，蔣萬安有安排與當時來台的上海市台辦副主任李驍東會面，這一次是否因降低層級，與上海方有默契不安排接見？還有上海團這次是否參訪大巨蛋？蔣仍低調表示，每一天都會在晚上公開所有行程，都是依照過往慣例，也是中央希望市府要低調、單純而且安全的原則。