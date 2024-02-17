影／平溪20呎4主燈升空 2燈太近相撞火球墜地驚聲尖叫

新北市平溪國際天燈節今晚登場，平溪國中擠滿民眾，9波天燈施放，每波100盞同時升空。新北市長侯友宜帶領貴賓一起施放四盞主燈，分別為20呎「台灣、世界、龍、虎」，不同於往年1個大主燈，有2個主燈相撞起火，瞬間成火球墜地，民眾驚聲尖叫。新北觀光局說，安全維護都很周全。消防局也表示，殘火掉落時迅速滅火，沒有延燒。

侯友宜說，四盞主燈20呎創以前紀錄，分別為台灣造型天燈、世界天燈、龍天燈與老虎天燈，象徵眾人祈求「台灣、世界龍虎（台語音「龍厚」），希望藉著台灣世界和平穩定，創造平安祥和的世代共融，包括長者、年輕、婦女等各族群。

因施放區空間有限，往年多是一個巨大主燈，今年嘗試四盞主燈一起施放，位置都十分靠近。四個主燈一升空，就出現左右搖晃情況，有的飛高，有的飛低，到高空時，其中2個相撞後瞬間起火，並伴隨濃煙，急速往下墜落，空中出現很長一道火光。

民眾看到有的尖叫，幸好沒有墜落人潮區，掉到後方空地，地面僅有殘火，但迅速撲滅。

林姓遊客說，看到火球墜地很震撼，但也嚇了一跳，她是第一次從台北來放天燈，看到天燈照亮夜空很感動，覺得安全有到位，地面維護安全的人很多，各單位都有，有火光的天燈掉落都迅速滅火。