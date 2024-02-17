聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／平溪20呎4主燈升空 2燈太近相撞火球墜地驚聲尖叫

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
平溪天燈節今天登場，新北市長侯友宜和與會貴賓們一起在平溪國中施放臺灣、世界、龍、虎等四盞20呎造型天燈，天燈升空後彼此相撞而起火燃燒。記者潘俊宏／攝影
平溪天燈節今天登場，新北市長侯友宜和與會貴賓們一起在平溪國中施放臺灣、世界、龍、虎等四盞20呎造型天燈，天燈升空後彼此相撞而起火燃燒。記者潘俊宏／攝影

新北市平溪國際天燈節今晚登場，平溪國中擠滿民眾，9波天燈施放，每波100盞同時升空。新北市長侯友宜帶領貴賓一起施放四盞主燈，分別為20呎「台灣、世界、龍、虎」，不同於往年1個大主燈，有2個主燈相撞起火，瞬間成火球墜地，民眾驚聲尖叫。新北觀光局說，安全維護都很周全。消防局也表示，殘火掉落時迅速滅火，沒有延燒。

侯友宜說，四盞主燈20呎創以前紀錄，分別為台灣造型天燈、世界天燈、龍天燈與老虎天燈，象徵眾人祈求「台灣、世界龍虎（台語音「龍厚」），希望藉著台灣世界和平穩定，創造平安祥和的世代共融，包括長者、年輕、婦女等各族群。

因施放區空間有限，往年多是一個巨大主燈，今年嘗試四盞主燈一起施放，位置都十分靠近。四個主燈一升空，就出現左右搖晃情況，有的飛高，有的飛低，到高空時，其中2個相撞後瞬間起火，並伴隨濃煙，急速往下墜落，空中出現很長一道火光。

民眾看到有的尖叫，幸好沒有墜落人潮區，掉到後方空地，地面僅有殘火，但迅速撲滅。

林姓遊客說，看到火球墜地很震撼，但也嚇了一跳，她是第一次從台北來放天燈，看到天燈照亮夜空很感動，覺得安全有到位，地面維護安全的人很多，各單位都有，有火光的天燈掉落都迅速滅火。

天燈 平溪

延伸閱讀

發福袋慰勞清潔隊員 侯友宜：增加員額、調升獎金照顧基層

影／陸漁船意外 侯友宜：兩岸之間要好好化解任何衝突

影／出席新北市府新春團拜 侯友宜新年有「三願」

情人節放閃！老派侯友宜送妻子玫瑰 「這輩子，我會甲你牽條條」

相關新聞

影／平溪20呎4主燈升空 2燈太近相撞火球墜地驚聲尖叫

新北市平溪國際天燈節今晚登場，平溪國中擠滿民眾，9波天燈施放，每波100盞同時升空。新北市長侯友宜帶領貴賓一起施放四盞主...

辣椒粉檢出致癌「蘇丹紅」 北市衛局要求2下游商下架製成品

新北市衛生局檢出保欣企業有限公司進口細紅辣椒粉含工業色素「蘇丹紅」，北市衛生局今表示，接獲新北通知當下，已要求2家登記在...

一閃一閃亮晶晶 平溪車站星型裝置好閃耀

新北市平溪天燈節首場於今(17)日展開，為了迎接國內外遊客，除了晚間天燈主場活動外，市府觀旅局也在平溪車站出入口，架設三顆大星星裝置藝術，夜晚燈亮看起來很閃耀，一閃一閃亮晶晶，讓不少人駐足拍照打卡。

平溪900天燈照夜空 侯友宜施放「台灣世界龍虎」4主燈

新北市平溪國際天燈節今晚登場，平溪國中擠滿民眾，9波天燈施放，每波100盞同時升空，照亮平溪夜空。新北市長侯友宜帶領外國...

台北燈節全面開展！「城現光龍」吐出龍息 光影炫耀展現悠久歷史

台北燈節今晚於西門町全面開展，市長蔣萬安出席點亮主燈「城現光龍」，陣陣吐出龍息，光影炫耀奪目，他表示，今年正值台北市建城...

「眾神保庇」花燈人偶嚇到人 蔣萬安到場賞燈自拍讚「醜水」

台北燈節「龍躍光城」今晚開幕，其中位在中山堂的「眾神（龍）保庇」燈組被民眾熱議稱陰森，且戲稱人偶長得像台中市長盧秀燕，為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。