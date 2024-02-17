樹根亂竄、人行道窄 板橋第一運動場「大改造」9月完工

新北市板橋第一運動場經常是賽事、大型選舉造勢等首選之地，不過周邊空間卻因路樹樹根亂竄，不友善行人通行。新北市府日前動工「板橋區第一運動場暨周邊整體環境提升計畫工程」，除拓寬人行步道外，也會弭平地坪高差、調整無障礙斜坡道、新設座椅等，並預計新規畫車格數量為汽車60格、機車242格、腳踏車46格，預計9月底完工。

板橋第一運動場緊鄰市府廣場、站前廣場、海山高中、海山國小，是潛力綠帶環境改善區域。針對此改善計畫，新北市城鄉局上個月也曾辦說明會，表示將改善無障礙人本通行環境，並重新規畫樹種，解決既有樹木枝幹結構不佳、樹根竄根情形，會中民眾均表示支持。

地方里長反映，運動場旁區運路路幅過寬，建議人行道可拓寬、另應考量體育場舉辦賽事活動的遊覽車停車空間；也有民眾說，希望考量到施工期間人行步道及學童通行安全規畫配套措施等。

新北城鄉局表示，施工範圍為板橋第一運動場西門廣場、南門停車場周邊步行空間、海山路及區運路側人行步道動線及停車空間等，未來將透過既有廣場環境活化再利用、人行步道動線優化、停車空間動線整合、 新植多樣化喬木、複層植物等熱島降溫策略，增加開放空間通行舒適性及綠地品質，提升運動場周邊使用機能。