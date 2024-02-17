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樹根亂竄、人行道窄 板橋第一運動場「大改造」9月完工

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
板橋區第一運動場暨周邊將進行改善計畫，活化既有廣場動線改善及空間。示意圖／新北市城鄉局提供
板橋區第一運動場暨周邊將進行改善計畫，活化既有廣場動線改善及空間。示意圖／新北市城鄉局提供

新北市板橋第一運動場經常是賽事、大型選舉造勢等首選之地，不過周邊空間卻因路樹樹根亂竄，不友善行人通行。新北市府日前動工「板橋區第一運動場暨周邊整體環境提升計畫工程」，除拓寬人行步道外，也會弭平地坪高差、調整無障礙斜坡道、新設座椅等，並預計新規畫車格數量為汽車60格、機車242格、腳踏車46格，預計9月底完工。

板橋第一運動場緊鄰市府廣場、站前廣場、海山高中、海山國小，是潛力綠帶環境改善區域。針對此改善計畫，新北市城鄉局上個月也曾辦說明會，表示將改善無障礙人本通行環境，並重新規畫樹種，解決既有樹木枝幹結構不佳、樹根竄根情形，會中民眾均表示支持。

地方里長反映，運動場旁區運路路幅過寬，建議人行道可拓寬、另應考量體育場舉辦賽事活動的遊覽車停車空間；也有民眾說，希望考量到施工期間人行步道及學童通行安全規畫配套措施等。

新北城鄉局表示，施工範圍為板橋第一運動場西門廣場、南門停車場周邊步行空間、海山路及區運路側人行步道動線及停車空間等，未來將透過既有廣場環境活化再利用、人行步道動線優化、停車空間動線整合、 新植多樣化喬木、複層植物等熱島降溫策略，增加開放空間通行舒適性及綠地品質，提升運動場周邊使用機能。

城鄉局說，原則每日施工時間為上午8點至下午5點，交通管制部分，若有臨時占用道路情形，會加派人員指揮交通，且避開上下班巔峰時間，另外現場除會設告示牌，並於西門廣場處設置臨時辦公室，有狀況可第一時間接獲通知並處理。

板橋區第一運動場暨周邊整體環境提升計畫工程日前動工。圖／新北市城鄉局提供
板橋區第一運動場暨周邊整體環境提升計畫工程日前動工。圖／新北市城鄉局提供
板橋區第一運動場暨周邊整體環境提升計畫工程日前動工，除拓寬人行步道外，也會弭平地坪高差。圖／新北市城鄉局提供
板橋區第一運動場暨周邊整體環境提升計畫工程日前動工，除拓寬人行步道外，也會弭平地坪高差。圖／新北市城鄉局提供
板橋區第一運動場暨周邊整體環境提升計畫工程除拓寬人行步道外，也會弭平地坪高差、調整無障礙斜坡道、新設座椅等，預計9月底完工。圖／新北市城鄉局提供
板橋區第一運動場暨周邊整體環境提升計畫工程除拓寬人行步道外，也會弭平地坪高差、調整無障礙斜坡道、新設座椅等，預計9月底完工。圖／新北市城鄉局提供
板橋區第一運動場周邊人行道空間較窄，若有大型賽事或集會較不友善行人。圖／新北市城鄉局提供
板橋區第一運動場周邊人行道空間較窄，若有大型賽事或集會較不友善行人。圖／新北市城鄉局提供
板橋區第一運動場周邊改善計畫，將活化既有廣場動線改善及空間。示意圖／新北市城鄉局提供
板橋區第一運動場周邊改善計畫，將活化既有廣場動線改善及空間。示意圖／新北市城鄉局提供

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